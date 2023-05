20-26 Kasım 2022 tarihleri arasında Vali Sabahattin Çakmakoğlu Ortaokulu’na Erasmus programı Ana Eylem 2.Yenilikci ve İyi Uygulama İçin İşbirliği altında yer alan Okul Eğitim Stratejik ortaklık projesi (KA210 SCH B16E1F47)"Kapsayıcı Eğitim farklılıklar için bir artıdır-Inclusive education is a plus for differences" kapsamında Slovenya ve İtalya dan öğretmen ve öğrenci grup hareketliliği (learning teaching training activity) gerçekleşti.

Öğrenciler ailelere yerleştirilip projenin amacı doğrultusunda ülkeler arası kültür alışverişi sağlandı. 3 gün boyunca okulda misafirler önce karşılama sonra proje toplantısı takibinde sınıf içi ve açık hava etkinlikleri ile güzel anılar, deneyimler biriktirdi. Çevre ve şehir gezileri sayesinde sosyalleşme ve dil yeterliliği ön plana çıktı.

Mersin Toroslar Vali Sabahattin Çakmakoğlu Ortaokulu’nda gerçekleşen sertifika töreni ile hareketlilik taçlanarak misafirler ülkelerine uğurlandı.