Mersin Toroslar ilçesi Milli Eğitim Müdürlüğü Toroslarda bulunan okullarda 8 yılını tamamlayan okul müdürlerine veda töreni düzenledi.Okullarında 8 yıllık görev süresini tamamlayarak rotasyonla başka okullarda görev yapacak olan okul müdürlerinin hazır bulunduğu törende konuşan Toroslar ilçe Milli Eğitim Müdür Oğuzhan Tülücü,bugüne kadar yaptığı çalışmalardan dolayı okul müdürlerine teşekkür ederek bundan sonraki okullarında da başarılarının devamını diledi.Okul müdürleride İlçe Milli Eğitim Müdürü Tülücü'ye görev yaptıkları süre içerisinde verdiği desteklerden ve bu anlamlı törenden dolayı teşekkür ettiler. Tören sonunda Oğuzhan Tülücü ve okul müdürleri 8. yıl pastası kestiler ve hatıra fotoğrafı çektirerek vedalaştılar.