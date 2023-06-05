Toroslar Belediyesi, Toroslar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenen İFET Oyunları etkinliğinde; Oyunlar beden eğitimi öğretim programlarında 1-4. sınıflara hitap eden “Temel Hareket Bilgi ve Becerileri’ başlığı altında yer alan yer değiştirme, dengeleme, nesne kontrolü gerektiren hareketler ve birleştirilmiş hareketler alt başlıklarından uyarlanarak, yaratıcı düşüncenin önünü açan bu uygulama ile okulun fiziksel koşulları, öğrencilerin gelişim becerileri dikkate alınarak hazırlandı.

İlkokul Fiziksel Etkinliklerinde (İFET); Bayrak Koşusu, Fasulye Torbası Atma, Halat Çekme, Çift Ayak Sıçrama ve Koordinasyon Parkuru yarışları yapıldı.

Toroslar İlçe Milli Eğitim Müdürü Oğuzhan Tülücü: “Sayın Kaymakamım, Sayın Toroslar Belediye Başkanım, değerli öğretmenler, velilerimiz ve geleceğimizin mimarları sevgili öğrencilerimiz; İlkokul Fiziksel Etkinlik Oyunlarımızla bugün Toroslar’da hep beraberiz.

Değerli konuklar;

Çocuğun okuldaki başarısı üzerinde spor çok büyük öneme sahiptir. Ortaokul ve Liselerimizde takım branşı alanlarında birçok müsabakalar yapılmasına rağmen ilkokullarımızda yakın zamana kadar bu tarzda yarışmalar yoktu.

Milli Eğitim Bakanlığı ve Gençlik Spor Bakanlığı arasında yapılan protokolle, İlkokul Fiziksel Etkinlik Oyunlarıyla çocuklarımız müsabakalarla tanışmıştır.

Spor, çocuklarımızın fiziksel gelişimini önemli oranda arttırdığı gibi, eğlenmelerini de sağlamaktadır. Her yıl yapılan bu etkinlikler çocuklarımızın mücadele etme, amaç edinme, planlama, işbirliği yapma gibi özelliklerini de olumlu yönde etkilemektedir.

Bu yıl Toroslardaki İlkokul Fiziksel Etkinlik Oyunlarına 32 İlkokulumuz, 1280 öğrenciyle katılmıştır. İlçemizde birinci olan takımlarımız, Toroslar adına İl Finaline katılacak ve eminim ki güzel başarılar elde edecektir.

İlkokul Fiziksel Etkinlik Oyunlarının amacı, öğrencilerin hayat boyunca kullanacakları aktif ve sağlıklı yaşam becerilerini geliştirerek bir sonraki eğitim düzeyine hazırlanmalarıdır.

Değerli velilerimiz;

Yaşadığımız teknoloji çağında, İlkokul çocuklarımızı fiziksel ve sosyal yönden geliştiren bu tür faaliyetleri yaygınlaştıracağız. Spor yapan çocukların, okul hayatlarında daha başarılı olduklarını, algılarının daha açık olduğunu unutmayalım.

Sevgili çocuklar;

İlkokul Fiziksel Etkinlik Oyunlarıyla başlayan spor yaşamınızı, gelecekte ülkemize kazandıracağınız altın madalyalarla, kupalarla, sportif başarılarla devam ettirmenizi diliyorum.

Bu duygularla; etkinliğimize katkı sunan Toroslar Belediyesine, oyunlara katılan tüm okullara, öğretmenlerimize ve öğrencilerimize çok teşekkür ediyorum” dedi.

Etkinlikte dereceye giren sporculara kupa ve madalyaları protokol üyeleri tarafından verildi.

Hazırlanan İFET oyunlarının kuralları şu şekildedir;

İFET oyunları 5 oyundan oluşmaktadır.

1. El Değdirerek Bayrak Koşusu

2. Fasulye Torbası Oyunu

3. Halat Çekme Oyunu

4. Çift Ayak Sıçrama Oyunu

5. Koordinasyon Parkuru Oyunu, şeklindedir.

İFET Oyun Kuralları

• Oyunlar 1-2-3-4.sınıflar içindir. İFET Oyunlarını öncelikli olarak her sınıfın kendi içerisinde oynaması sonucunda, sınıf içerisinden dengeli şekilde seçilecek karma 5 kız- 5 erkek asil, 2 yedek öğrenci ile sınıfları temsil edecek takımlar oluşturulacaktır.

• Okul müdürlükleri tarafından yapılan sınıflar arası İFET Oyunları sonucunda her sınıf kademesinde 1. Olan sınıflar okullarını temsil etmek amacı ile ilçe/ il arası etkinliklere katılacaklardır.

• İlçe\ İl etkinliklerinde her sınıf kademesinde 1. Olan okul takımları 5 oyun oynayacaktır. 3 oyun kazanan takip galip olacaktır.