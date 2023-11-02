Mersin’in merkez ilçesi Toroslar Belediyesi, müzik enstrümanı kullanmak ve ses eğitimi almak isteyen çocuk ve yetişkinler için Toroslar Kent Korosunu kurdu.

56 branştaki mesleki eğitim kurslarıyla binlerce kişiye meslek edindirerek istihdamlarına katkı sunan Toroslar Belediyesi, el sanatlarının yanında ücretsiz müzik kursları da açtı.

Şef Ahmet Özer ve İlhan Pamuk tarafından verilen Türk Halk Müziği, bağlama, şan ve koro çalışmalarına, ayrıca ney derslerine katılmak isteyen vatandaşlar, ’0553 746 6072’ numaralı telefonu arayarak bilgi alabilecek ya da kayıtlarını oluşturabilecekler. Halk Eğitim Merkezi işbirliğiyle açılan Toroslar Kent Korosunda kursiyerler aynı zamanda nota, tavır ve usul eğitimleri de alıyor.

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, hobi ve sanat kurslarıyla kültür ve sanata ilgi duyan vatandaşların yeteneklerini de ortaya çıkardıklarını söyledi. Yılmaz, “7’den 70’e herkesi, kültür ve sanata yönelik eğitim ve etkinliklerimizle buluşturmaya, kentimizin kültürel zenginliğini ortaya çıkarmaya devam edeceğiz” dedi.

“Toroslar; sağlıkta, eğitimde, kültürde, sanatta, turizmde, sporda ve birçok alanda gelişiyor” diyen Başkan Yılmaz, “Mersinimizin tarihine, kültürüne ve sanatına sahip çıkıyoruz. Sosyal ve çevik belediyecilik anlayışıyla hayata geçirdiğimiz birçok proje ve çalışmalarımızda vatandaşlarımızın kültür ve sanat hayatlarına dokunmanın yanı sıra yeni iş kapıları açıyor, ev ekonomilerine katkıda bulunmalarına da destek veriyoruz. Müzik eğitimi almak isteyen vatandaşlarımız için de Toroslar Kent Koromuzu kurduk. Tüm hemşehrilerimizi ücretsiz kurslarımıza bekliyoruz” diye konuştu.