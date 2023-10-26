Antalya Büyükşehir Belediyespor Toroslar Kadın Basketbol Takımı, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası H Grubu üçüncü hafta maçında Çekya temsilcisi KP Tany Brno’yu 79-77 mağlup ederek, ikinci galibiyetini aldı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Toroslar Kadın Basketbol Takımı, Avrupa’daki başarısına devam ediyor. FIBA Eurocup H Grubu’nda başarılı performansıyla dikkatleri üzerine çeken takım, son maçında Çekya temsilsi KP Tany Brno’yu mağlup ederek gruptaki ikinci müsabakasını kazandı. Antalya Spor Salonu’nda oynanan maçın ilk çeyreğine 27-17 önde giren KP Tany Brno, ilk yarıda 45-36 üstünlükle soyunma odasına gitmeyi başardı. İkinci yarıda üstünlüğünü koruyan ve son periyoda 58-54 önde giren konuk takım, Antalya ekibinin son periyottaki ataklarına engel olamadı. Mücadeleyi son saniyelere kadar bırakmayan Antalya Büyükşehir Belediyespor Toroslar Kadın Basketbol Takımı, salondan 79-77 galip ayrıldı.

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Antalya Toroslar, gösterdiği performansla seyirciden alkış aldı. Başantrenör Selen Erdem ve oyuncular, gruptaki ikinci galibiyetlerini elde etmelerinin ardından sevinçlerini taraftarla paylaştı.