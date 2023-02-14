Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve bölgede pek çok ili etkileyen depremin ardından Mersin Toroslar İlçesi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından“Toroslar’dan Yardım Eli Kampanyası” başlatıldı.

Mersin Toroslar İlçesi Toroslar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından organize edilen kampanya ile hayırsever vatandaşlar tarafından getirilen kıyafet , gıda , öz bakım vb. malzemeler hem afet bölgesinde yer alan depremzedelere hem de afet bölgesinden gelerek İlçede yer alan pansiyonlarda misafir edilen depremzedelere ulaştırılıyor.

İlk etapta hayırseverler tarafından getiren ve Çağdaşkent Anadolu Lisesi’nde depolanan yardım malzemeleri ile ilçede yer alan okullarda görevli gönüllü öğrenci , veli , öğretmen ve idareciler tarafından imece usulüyle hazırlanan 3 tır Kahramanmaraş bölgesine gönderildi.

İbni Sina Özel Eğitim Meslek Lisesi , Şifa Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi , Hafsa Sultan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin pansiyonları ve Hasan Akel Anadolu Lisesi’nin spor salonu afet bölgesinden gelen depremzedelerin geçici olarak barınma ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla düzenlendi. Barınma ihtiyacı ile birlikte buralarda depremzedeler için 3 öğün yemek hizmetinin yanında Toroslar Rehberlik ve Araştırma Merkezi koordinasyonunda psikososyal destek hizmetleri de sunulmaya başlandı. Yine ilçede yer alan okul öncesi okulları tarafından mobil ana sınıfları oluşturularak , depremzede çocukların yaşanan süreci kısa sürede atlatmalarına yönelik çalışmalara başlandı. Toroslar’dan Yardım Eli Kampanyası halkın desteği ile büyümeye devam ediyor.