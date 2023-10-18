Toroslar EDAŞ, sorumluluk sahasında bulunan ve yangın çıkma riski olan ormanlık bölgelerdeki elektrik direkleri için 12,8 milyon lira bütçe ile Yangın Önleme Projesi’ni hayata geçirdi.

Toroslar Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (Toroslar EDAŞ) faaliyet gösterdiği Adana, Gaziantep, Hatay, Kilis, Mersin ve Osmaniye’de dijitalleşmeyi merkeze alan proje ve yatırımlarını sürdürürken bölgedeki orman varlığını korumak için de yeni projeleri hayata geçiriyor.

Bu kapsamda yüksek sıcaklıkların görüldüğü ve yangın tehlikesi olan ormanlık alanları kapsayan Yangın Önleme Projesi uygulamaya alındı. Proje ile yangın tehlikesi bulunan yerlerdeki sigortalı ayırıcılarda oluşabilecek arkların oluşturacağı yangın tehlikesini en aza indirmek amaçlanıyor.

Bu hedef doğrultusunda bu tip ayırıcıların bulunduğu direklerin altına 10 santim kalınlığında ve 3 metre yarı çapındaki bir bölgede mıcır döküm işlemi veya grobeton kullanımı gerçekleştiriliyor. Yapılan işlem sayesinde elektrik direği ile kuru ot, ağaç dalı, kozalak ve ağaçlar arasında alevlerin oluşması ve yayılmasını engelleyecek güvenli bir alan oluşturuluyor.

Yangın Önleme Tesisleri yaygınlaşıyor

Sektörün değişen ve gelişen dinamiklerine yön verip faaliyetlerini insan, çözüm ve inovasyon odağında sürdüren Toroslar EDAŞ’ın sorumluluğundaki 6 ilde uygulanan proje 2023 yılında hız kazandı.

Haziran ayında şirket ekipleri tarafından yangın riski oluşturabilecek bölgeler ve bu alanlardaki ayırıcılı direkler tespit edildi.

Proje kapsamında 12.8 milyon lira bütçe ile 2024 yılı ortasına kadar ormanlık alanlardaki yaklaşık 800 adet sigortalı ayırıcılı elektrik direğinde Yangın Önleme uygulaması gerçekleştirilmesi ve yangın çıkma riskinin en aza indirilmesi hedeflenirken, bugüne dek 2 milyon 880 bin lira bütçe kullanılarak 180 adet direkte çalışma tamamlandı.

Bölgede meydana gelebilecek yangın felaketlerine karşı önlem almak, artan enerji talebini kesintisiz şekilde sağlamak için hayata geçirilen projede şirketin saha ekipleri ile Sistem İşletme Müdürlüğü birlikte çalışıyor.