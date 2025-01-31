Türkiye’de 22 milyonu aşkın kullanıcıya elektrik dağıtım hizmeti sağlayan Enerjisa Dağıtım Şirketleri’nin, Başkent EDAŞ ve Ayedaş’la birlikte 3 şirketinden biri olan Toroslar EDAŞ, depremden etkilenen bölgelerde enerji altyapısını güçlendirmek ve sürdürülebilir bir gelecek inşa etmek amacıyla önemli bakım onarım çalışmaları ile kesintisiz ve kaliteli enerji için faaliyetlerini sürdürüyor. Bugüne kadar deprem bölgesinde enerji altyapısının bakım ve onarım çalışmaları için 1 milyar 600 milyon TL’yi aşan finansman sağlandı.

Başkent EDAŞ, Ayedaş ve Toroslar EDAŞ aracılığıyla Türkiye’nin 14 ilinde 22 milyondan fazla kullanıcıya kesintisiz enerji hizmeti sunan Enerjisa Dağıtım Şirketleri, bakım ve onarım çalışmalarıyla enerji arzında süreklilik ve kaliteyi güvence altına alıyor. Şirket, depremden etkilenen bölgelerde hayatı yeniden aydınlatmak ve enerjiyi sürdürülebilir, kesintisiz bir şekilde topluma yeniden kazandırmak için çalışmalarını sürdürüyor. Çevre dostu enerji çözümleri ve sürdürülebilir projelerle, yalnızca toplumun enerji ihtiyacını karşılamakla kalmayıp, daha yaşanabilir bir gelecek oluşturma hedefiyle çalışmalarına devam ediyor.

Aydınlık sokaklar için 7/24 kesintisiz çalışma

Yapılan açıklamaya göre; Toroslar EDAŞ, insanların sokaklarda güvenle hareket edebilmesini sağlamak için toplam 111 bin 560 armatürün bakımını tamamlayarak bölgenin aydınlatma altyapısını yeniden işler hale getirdi. Bu çalışmalar sayesinde, yalnızca sokaklar değil, bölgedeki yaşam da yeniden ışığa kavuştu. Hızla harekete geçerek hayata geçirilen bu çalışmalar, güvenli çevrenin temellerini atarken, bölge halkının geleceğe yeniden umutla bakmasını sağladı.

Kritik enerji altyapısında hızlı ve etkili çözümler

Depremden etkilenen bölgelerde hayatı yeniden canlandırmak için kritik enerji altyapısında onarımlar gerçekleştiren Toroslar EDAŞ, trafo merkezlerinden alçak gerilim, yüksek gerilim, orta gerilim hatlarına, elektrik panolarından kablo sistemlerine kadar hayati öneme sahip enerji unsurlarını yeniden işler hale getirerek bölgenin enerji arzını kesintisiz bir şekilde sağladı. Depremden bu yana toplamda 1 milyar 600 milyon TL’yi aşan yatırım yaparak enerji hatlarını onardı ve altyapıyı daha güçlü ve dayanıklı bir yapıya kavuşturdu. Bununla birlikte, çalışanlarının saha operasyonlarını etkin bir şekilde sürdürebilmesi için operasyon binalarında bakım ve onarım faaliyetlerini gerçekleştirdi. Toplam 219 binada gerçekleştirdiği bakım ve güçlendirme çalışmalarıyla şirketin operasyon süreçlerine destek sağlayarak saha ekiplerinin verimliliğini artırdı.

Her 4 çalışandan 1’i deprem bölgesinde

Toroslar EDAŞ, bölgede görev yapan 3 bin 700’ü aşkın çalışanının bin 104’ü ile depremden en çok etkilenen Hatay, Gaziantep İslahiye ve Nurdağı’nda sahadaki varlığını güçlü bir şekilde sürdürüyor. Deprem anından itibaren tüm kamu kurumları ve STK’larla iş birliği içinde, koordineli bir şekilde çalışarak bölgenin enerjisini hızla geri kazandırmak için mücadele eden Enerjisa Dağıtım Şirketleri, depremden etkilenen bölgelerde hayatı yeniden inşa etme sürecinde sorumluluğunu yerine getirme kararlılığıyla çalışmalarına devam ediyor.

“Güvenli ve kesintisiz enerjiyi topluma kazandırma misyonuyla hareket ediyoruz”

Depremden etkilenen bölgelerde enerji altyapısını yeniden işler hale getirerek insanların hayatlarını aydınlatmak ve bölgede sürdürülebilir bir gelecek inşa etmenin en büyük öncelikleri olduğunu dile getiren Enerjisa Dağıtım Şirketleri Genel Müdürü Oğuzhan Özsürekci, “Bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz 1 Milyar 600 Milyon TL’yi aşan bakım ve onarım yatırımıyla, yalnızca enerji arzını sağlamakla kalmadık, aynı zamanda ekonomik ve sosyal yaşamın yeniden canlanmasına da katkıda bulunduk. Trafo merkezlerinden aydınlatma altyapısına, saha operasyonlarından çalışanlarımızın koşullarına kadar her ayrıntıya odaklandık. Ekiplerimiz gece gündüz demeden çalışarak, güvenli ve kesintisiz enerjiyi topluma kazandırma misyonuyla hareket etmeye devam ediyor. Güçlü altyapımız ve kararlılığımızla, bölge halkının yaralarını hızla sararken, daha sürdürülebilir ve dayanıklı bir geleceğe enerji vermeye kararlıyız. Enerjisa Dağıtım Şirketleri olarak, geleceği daha dayanıklı ve sürdürülebilir bir şekilde inşa etme misyonuyla hareket ediyoruz. Bu, sadece bir enerji dağıtım görevi değil, aynı zamanda toplumsal bir sorumluluk ve dayanışma örneğidir. Her noktaya dokunan bu çabalarımızla, daha güçlü, daha aydınlık ve daha umut dolu bir yarına enerji vermeyi sürdüreceğiz” dedi.