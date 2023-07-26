Adana ve Mersin’de artan sıcaklıklarla oluşan klima kaynaklı rekor elektrik tüketimi, Toroslar EDAŞ ekiplerinin kırsalda ve şehirdeki zor şartlarda verdiği yoğun mücadele ile karşılandı

Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş. (Toroslar EDAŞ), son günlerde artan sıcaklıklar ve klima kullanımı ile yükselen ve il bazındaki rekor tüketimleri geride bırakan elektrik talebini karşılamak için 7 gün 24 saat esasıyla çalışmalarını sürdürdü. Türkiye’deki 21 elektrik dağıtım şirketi arasında en çok yatırım yapan şirket olmayı sürdüren Toroslar EDAŞ, Adana, Gaziantep, Hatay, Kilis, Mersin ve Osmaniye’de 24-26 Temmuz aralığında yaşanan yüksek sıcaklıklarda kesintisiz enerji mücadelesine, zor şartlarda var gücüyle devam etti.

Hayata geçirdiği yatırımlar sayesinde rekor elektrik talebini karşılamayı başaran Toroslar EDAŞ’ın hizmet bölgesindeki 6 ilde, elektrik talebi geçen yıl erişilen rekorları çok geride bırakarak yaklaşık yüzde 27 artış gösterdi.

İl bazında yüzde 50’yi aşan elektrik talep artışları yaşandı

Toroslar EDAŞ, bölgesindeki talep yükselişi incelendiğinde 24 Temmuz Pazartesi günü bir önceki yılın aynı gününe göre Adana’da yüzde 34, Mersin’de yüzde 40, Osmaniye’de yüzde 46, Kilis’te ise yüzde 51 artış gerçekleşti. Aynı günde 6 ildeki tüketim yüzde 27,3 artış göstererek 2bin 601 megavattan 3 bin 312 megavata yükseldi.

Toroslar EDAŞ özellikle Mersin ve Adana’daki bazı mahallelerde mevcut bağlantı gücünün çok üzerinde tüketim oluşması üzerine meydana gelen kesintileri, söz konusu noktalara tırlar ve vinçlerle getirdiği büyük kapasiteli trafoları devreye alarak giderdi.

Zor şartlarda hummalı mücadele

Sıcaklıkların yüksek seyrettiği ve gölgede kalmanın dahi zorlaştığı günler boyunca Toroslar EDAŞ ekipleri, kırsalda ve şehir merkezlerinde bir yandan yüksek sıcaklıkla mücadele ederken, bir yandan da bu sıcaklıklarla yükselen elektrik tüketiminin kesintisiz karşılanabilmesi için kelimenin tam anlamıyla ter döktü. İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinden ödün vermeden çalışmalarını sürdüren ekipler, açık hava ve güneşin etkisiyle çok yüksek sıcaklıklara çıkan demir direklere tırmanarak zarar gören iletkenleri yeniledi, panoları değiştirdi, zarar gören trafo merkezlerini onardı.

Toroslar EDAŞ, Hatay’da devam eden enkaz kaldırma çalışmaları ile koordineli yürüttüğü şebekenin yeniden kurulması çabasını da sürdürürken, bölgede çadır ve konteyner kentlere sağladığı enerji arzının kesintisiz sağlanması ve depremzedelerin etkilenmemesi için uğraş verdi.