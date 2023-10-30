Toroslar EDAŞ, Mersin’de kesintisiz elektrik dağıtımı çerçevesinde 2023 yılının ilk 9 ayında bakım, onarım ve yatırım hizmetlerini hız kesmeden sürdürdü.

Elektrik dağıtımını dijitalleşme odaklı projeler ve yatırımlar ile gerçekleştiren Toroslar EDAŞ, Mersin’de yılın ilk 9 ayında müşteri ve çözüm odaklı yaklaşımı sayesinde başarılı çalışmalara imza attı. Bu çerçevede, Mersin’de hizmet verilen 11 bin 939 trafo ve 42 bin 770 kilometre hat uzunluğunda yaklaşan kış koşullarında da sürdürülebilir ve kesintisiz enerji sağlanabilmesi amacıyla bakım, yenileme ve yatırım çalışmaları yapıldı.

Daha aydınlık Mersin için 13 ilçede 9 bin 778 aydınlatma armatürünün bakımını gerçekleştiren Toroslar EDAŞ ekipleri, bölgede 74 pano ile 352 trafo ve 309 dağıtım merkezini de elden geçirdi.

Toroslar EDAŞ, sektörün değişen dinamiklerine odaklanarak faaliyetlerini insan, çözüm ve inovasyon odağında sürdürmeye devam ediyor. Mersin’de hizmet verdiği 1 milyondan fazla müşterisine daha iyi hizmet vermek amacıyla toplam 4 bin 43 kilometrelik yeni yer altı hattı tesis eden Toroslar EDAŞ ekipleri, kentte 4 bin 557 yeni aydınlatma armatürünün montajını da tamamladı. Ayrıca yeni 318 elektrik panosu ve 152 trafo merkezi montajı da tamamlandı.

Söz konusu bakım, onarım ve yatırım rakamları ile Toroslar EDAŞ 2023 yılının ilk 9 ayında koymuş olduğu hedefleri başarıyla gerçekleştirdi. Enerjisa Dağıtım Şirketlerinin Başkent EDAŞ ve Ayedaş ile birlikte elektrik dağıtımındaki 3 şirketinden biri olan Toroslar EDAŞ, 2016-2020 yıllarını kapsayan son tarife döneminde Türkiye’deki 21 dağıtım şirketi arasında en çok yatırımı yapan şirket oldu.