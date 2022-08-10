Toroslar EDAŞ, Mersin’de kesintisiz elektrik dağıtımı kapsamında 2022 yılının ilk 6 ayında bakım, onarım ve yatırım hizmetlerini sürdürdü.

Toroslar EDAŞ, Mersin’de kesintisiz elektrik dağıtımı kapsamında 2022 yılının ilk 6 ayında bakım, onarım ve yatırım hizmetlerini sürdürdü.



Elektrik dağıtımını dijitalleşme odaklı projeler ve yatırımlar ile gerçekleştiren Toroslar EDAŞ, Mersin’de yılın ilk 6 ayında müşteri ve çözüm odaklı yaklaşımı sayesinde önemli çalışmalara imza attı. Toroslar EDAŞ, Mersin’de hizmet verdiği 11 bin 479 trafo ve 42 bin 98 kilometre hat uzunluğunda sürdürülebilir enerji sağlanabilmesi amacıyla bakım, yenileme ve yatırım çalışmalarını sürdürdü.



Daha aydınlık bir Mersin için Akdeniz, Erdemli, Toroslar, Mezitli, Yenişehir, Tarsus, Çamlıyayla, Gülnar, Aydıncık, Silifke, Anamur, Bozyazı ve Mut’ ta 5 bin 385 aydınlatma armatürünün bakımını gerçekleştiren şirket ekipleri, bölgede 200 trafo ile 377 dağıtım merkezini de elden geçirdi. Ayrıca kentte 2 bin 532 Km’lik hattın bakımı tamamlandı.



Toroslar EDAŞ, sektörün değişen dinamiklerine odaklanarak faaliyetlerini insan, çözüm ve inovasyon odağında sürdürmeye devam ediyor. Mersin’de hizmet verdiği 1 milyondan fazla müşterisine daha iyi hizmet vermek amacıyla toplam 22 kilometrelik yeni yer altı hattı tesis eden Toroslar EDAŞ ekipleri, kentte 268 yeni aydınlatma armatürünün montajını da tamamladı. Ayrıca yeni 26 elektrik panosu ve 10 trafo merkezi montajı da tamamlandı.



Söz konusu bakım, onarım ve yatırım rakamları ile şirket 2022 yılının ilk 6 ayında koymuş olduğu hedefleri gerçekleştirdi. Müşteri odaklı yaklaşımla hizmet sunan şirket, toroslaredas.com.tr, Toroslar 186 Mobil Uygulaması ve 186 numaralı Müşteri Hattı’ndan tüm müşterilerinin soru ve sorunlarını dinleyerek çözüm bulmaya devam ediyor. Enerjisa Dağıtım Şirketleri’nin Başkent EDAŞ ve Ayedaş ile birlikte elektrik dağıtımındaki 3 şirketinden biri olan Toroslar EDAŞ, 2016 - 2020 yıllarını kapsayan son tarife döneminde Türkiye’deki 21 dağıtım şirketi arasında en çok yatırımı yapan şirket oldu. Şirketin Mersin’de bakım ve yatırım çalışmaları devam edecek.