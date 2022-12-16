Toroslar EDAŞ, Mersin’de 2022 yılında da aralıksız sürdürdüğü bakım ve yatırım faaliyetlerine ek olarak kışın oluşabilecek olumsuzluklara karşı hazırlıklarını sürdürüyor.

Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş (Toroslar EDAŞ) Mersin’de kaliteli ve kesintisiz enerji için şehir merkezi dâhil 13 ilçenin farklı köy ve mahallelerinde 1273 personel, 189 araç ile şebekenin tamamını gözden geçirerek bakım, yenileme ve yatırım çalışmalarına devam ediyor.

Yapılan açıklamaya göre, il genelinde toplamda 669 milyon liraya ulaşan bütçeyle, arızaların gerçekleşmeden önlenmesi ve tüketicilerin rahat bir kış geçirmesi için yıl boyunca çalışmalarını sürdüren şirket, 110 adet dağıtım trafosu, 232 adet alçak gerilim saha dağıtım panosu ve 46 adet beton köşk tesis ederek çalışmalarını sürdürdü.

Şirket montajını gerçekleştirdiği 63 hücre, 6 bin 578 adet direk ve 3 bin 630 adet aydınlatma armatürüne ek olarak, 398 adet bina, 323 adet direk üstü trafo, 93 adet saha dağıtım kutusu ve 3 bin 630 kilometre uzunluğundaki hattın bakımını tamamladı. Ayrıca şirket, 281 kilometre uzunluğunda yeraltı kablosu ve 127 kilometrelik enerji nakil hattı tesis ederek alternatif hatlarla elektrik kesintilerinin önüne geçmeyi hedefledi. Alanında tecrübeli saha ekipleri ile gece gündüz teyakkuzda olan şirket, zor kış şartlarının neden olabileceği afet kaynaklı arıza ve kesintilere yönelik olarak da hazırlıklarını sürdürüyor.

Bu kapsamda şirket, yoğun kar veya fırtına gibi atmosfer kaynaklı afetlere karşı hazırladığı afet aksiyon planlarıyla oluşabilecek arızaların en kısa sürede giderilmesi için gerekli araç bakımlarını tamamladı, arıza onarımında ihtiyaç duyulabilecek teknik malzemeleri ise lojistik hizmet merkezlerinde depoladı.

Başkent EDAŞ ve Ayedaş ile birlikte Enerjisa Enerji’nin 3 elektrik dağıtım şirketinden biri olan Toroslar EDAŞ, Mersin’e ek olarak Adana, Gaziantep, Hatay, Kilis, Mersin ve Osmaniye illerinde hizmet veriyor. Hizmet verdiği illerden birinde, yoğun kar, fırtına ya da sel gibi olağanüstü afetlere işaret eden meteoroloji tahminlerinin oluşması durumunda şirket, hizmet verdiği diğer illerden veya diğer Enerjisa Dağıtım Şirketleri’nden destek ekiplerini teyakkuza geçirebiliyor. Söz konusu meteorolojik tahminlerin gerçekleşmeye başlamasıyla şirket, kesintisiz enerji için söz konusu destek ekiplerini ilgili araç ve ekipmanlarıyla en hızlı şekilde afet bölgesine intikal ettirebiliyor.