Toroslar EDAŞ, Kilis’te kesintisiz elektrik dağıtımı kapsamında 2022 yılının ilk 6 ayında bakım, onarım ve yatırım hizmetlerini sürdürdü.

Toroslar EDAŞ, Kilis’te kesintisiz elektrik dağıtımı kapsamında 2022 yılının ilk 6 ayında bakım, onarım ve yatırım hizmetlerini sürdürdü.

Elektrik dağıtımını dijitalleşme odaklı projeler ve yatırımlar ile gerçekleştiren Toroslar EDAŞ, Kilis’te yılın ilk 6 ayında müşteri ve çözüm odaklı yaklaşımı sayesinde önemli çalışmalara imza attı. Şirket, Kilis’te hizmet verdiği bin 217 trafo ve 3 bin 629 kilometre hat uzunluğunda sürdürülebilir enerji sağlanabilmesi amacıyla bakım, yenileme ve yatırım çalışmalarını sürdürdü.

Daha aydınlık bir Kilis için Merkez, Musabeyli, Polateli ve Elbeyli ilçelerinde 40 aydınlatma armatürünün bakımını gerçekleştiren şirket ekipleri, bölgede 293 pano ile 97 trafo ve 15 dağıtım merkezini de elden geçirdi. Ayrıca kentte 117 Km’lik hattın bakımı tamamlandı. Toroslar EDAŞ, sektörün değişen dinamiklerine odaklanarak faaliyetlerini insan, çözüm ve inovasyon odağında sürdürmeye devam ediyor. Kilis’te hizmet verdiği 75 binden fazla müşterisine daha iyi hizmet vermek amacıyla toplam 4 kilometrelik yeni yer altı hattı tesis eden şirket ekipleri, kentte yeni 1 elektrik panosu montajını da tamamladı.

Söz konusu bakım, onarım ve yatırım rakamları ile şirket, 2022 yılının ilk 6 ayında koymuş olduğu hedefleri gerçekleştirdi. Müşteri odaklı yaklaşımla hizmet sunan şirket, toroslaredas.com.tr, Toroslar 186 Mobil Uygulaması ve 186 numaralı Müşteri Hattı’ndan tüm müşterilerinin soru ve sorunlarını dinleyerek çözüm bulmaya devam ediyor. Enerjisa Dağıtım Şirketleri’nin Başkent EDAŞ ve Ayedaş ile birlikte elektrik dağıtımındaki 3 şirketinden biri olan Toroslar EDAŞ, 2016 - 2020 yıllarını kapsayan son tarife döneminde Türkiye’deki 21 dağıtım şirketi arasında en çok yatırımı yapan şirket oldu. Toroslar EDAŞ’ın Kilis’te bakım ve yatırım çalışmaları devam edecek.