Toroslar EDAŞ, Hatay’da kesintisiz elektrik dağıtımı kapsamında 2022 yılının ilk 6 ayında bakım, onarım ve yatırım hizmetlerini sürdürdü.

Toroslar EDAŞ, Hatay’da kesintisiz elektrik dağıtımı kapsamında 2022 yılının ilk 6 ayında bakım, onarım ve yatırım hizmetlerini sürdürdü.

Elektrik dağıtımını dijitalleşme odaklı projeler ve yatırımlar ile gerçekleştiren Toroslar EDAŞ, Hatay’da yılın ilk 6 ayında müşteri ve çözüm odaklı yaklaşımı sayesinde önemli çalışmalara imza attı. Şirket, Hatay’da hizmet verdiği 9 bin 330 trafo ve 28 bin 567 kilometre hat uzunluğunda sürdürülebilir enerji sağlanabilmesi amacıyla bakım, yenileme ve yatırım çalışmalarını sürdürdü.

Daha aydınlık bir Hatay için İskenderun, Kırıkhan, Hassa, Dörtyol, Erzin, Payas, Belen, Kumlu, Arsuz, Reyhanlı, Altınözü, Antakya, Samandağ, Yayladağı, Defne’de 6 bin 392 aydınlatma armatürünün bakımını gerçekleştiren şirket ekipleri, bölgede 18 pano ile 267 trafo ve 151 dağıtım merkezini de elden geçirdi. Ayrıca kentte bin 870 Km’lik hattın bakımı tamamlandı. Şirket, sektörün değişen dinamiklerine odaklanarak faaliyetlerini insan, çözüm ve inovasyon odağında sürdürmeye devam ediyor. Hatay’da hizmet verdiği 823 binden fazla müşterisine daha iyi hizmet vermek amacıyla toplam 63 kilometrelik yeni yer altı hattı tesis eden Toroslar EDAŞ ekipleri, kentte 709 yeni aydınlatma armatürünün montajını da tamamladı. Ayrıca yeni 64 elektrik panosu ve 5 trafo merkezi montajı da tamamlandı. Söz konusu bakım, onarım ve yatırım rakamları ile Toroslar EDAŞ 2022 yılının ilk 6 ayında koymuş olduğu hedefleri başarıyla gerçekleştirdi.

Müşteri odaklı yaklaşımla hizmet sunan şirket, toroslaredas.com.tr, Toroslar 186 Mobil Uygulaması ve 186 numaralı Müşteri Hattı’ndan tüm müşterilerinin soru ve sorunlarını dinleyerek çözüm bulmaya devam ediyor. Enerjisa Dağıtım Şirketleri’nin Başkent EDAŞ ve Ayedaş ile birlikte elektrik dağıtımındaki 3 şirketinden biri olan Toroslar EDAŞ, 2016 - 2020 yıllarını kapsayan son tarife döneminde Türkiye’deki 21 dağıtım şirketi arasında en çok yatırımı yapan şirket oldu. Toroslar EDAŞ’ın Hatay’da bakım ve yatırım çalışmaları devam edecek.