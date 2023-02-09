Toroslar EDAŞ, depremden etkilenen sorumluluk bölgesindeki illerde 1011 çalışan ve yüzlerce araçla mücadelesine 7/24 esasına göre devam ettiğini açıkladı.

Toroslar EDAŞ, depremden etkilenen sorumluluk bölgesindeki illerde 1011 çalışan ve yüzlerce araçla mücadelesine 7/24 esasına göre devam ettiğini açıkladı.

Toroslar EDAŞ, deprem bölgesinde sorumlu olduğu alanlarda çalışmalarına 7/24 devam ettiğini duyurdu. Şirketten konu ile ilgili şu açıklama yapıldı:

“Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş. (Toroslar EDAŞ) olarak sorumluluk bölgemizde yer alan ve deprem kaynaklı elektrik kesintilerinin yoğun yaşandığı Hatay, Gaziantep ve Osmaniye’de enerji verme faaliyetlerini, çalışanlarımızın üstün çabalarıyla sürdürüyoruz.

Bu süreçte, kendileri de bu illerimizde yaşamını sürdüren, aileleri ve akrabalarıyla depremin yoğun acılarını yaşayan çalışanlarımız, enerjinin afet zamanlarında da en önemli ihtiyaç olduğu bilinciyle, ilk depremi izleyen birkaç saat içinde sahada görevlerine başladılar.

Öte yandan, koordinasyon merkezimizce devreye alınan ve yönlendirilen afet planlarımıza uygun şekilde, diğer Enerjisa Dağıtım Şirketleri olan Başkent EDAŞ ve Ayedaş’tan ekip ve malzemelerimiz araçlarla yola çıktılar.

Bu çabalar sürerken, çalışanlarımızın aileleri genel merkez ve hizmet binalarımızda misafir edilmiş, haber alınamayan çalışanlarımızla ise iletişime geçilmeye çalışılmıştır. Ayrıca, Lojistik Hizmet Merkezleri’mizde çalışanlarımızın aileleriyle konaklayabileceği konteyner kentler kurulmaya başlanmıştır.

Sahada tüm imkanlar seferber edildi

Depremden etkilenen bölgelerde, şirketin 359 saha çalışanına ek olarak, Başkent EDAŞ ve Ayedaş’tan gelen destek 284 çalışanla arızalara müdahale ediliyor. Bunun yanı sıra yüklenici ve diğer dağıtım şirketlerinin destek ekipleriyle beraber 1011 çalışan sahada görev yapıyor.

Çalışanlarla birlikte Toroslar EDAŞ’taki 72’si yerel 26’sı destek toplam 98 sepetli araç, 226’sı yerel, 83’ü destek toplam 309 pick-up araç, 48 vinç, 34 tır, 33’ü yerel 33’ü destek toplam 66 kamyon, 88’i yerel 61’i destek toplam 149 binek araçla onarım faaliyetleri devam ediyor.

Bu araçlara ek olarak 180’i büyük, 426’sı çanta tip olarak adlandırılan toplam 606 jeneratör şebekeden beslenemeyen yerlere elektrik sağlanması için çalışıyor, geceleri arama kurtarma çalışmalarına destek oluyor. İlgili noktalar şebekeden beslendiği zaman bu jeneratörler başka noktalara kaydırılıyor. Bu jeneratörlerin yakıt ikmalleri de şirketimizce temin edilen yakıt depolarından çalışanlarımızca sağlanıyor.

Kritik bölgelere enerji verildi

7/24 esasıyla yürüttüğümüz çalışmalarda ilk günden bu yana birincil öncelik olarak, arama kurtarma çalışmalarının devamlılığını sağlamak için aydınlatma sağlanması ve kritik noktalara enerji verilmesi hedeflendi. Şebeke üzerinden enerji verilemeyen noktalara kamyon üstü jeneratörlerle enerji sağlanarak aydınlatma, hastane gibi kritik yerlere enerji verildi. Kurtarma çalışmalarının yürütüldüğü noktalardaki aydınlatmalar ise yine jeneratörlerle çalıştırılıyor.

Onarımı tamamlanmasına rağmen, güvenlik nedeniyle enerji verilmeyen yerler bulunmakta olup, yeniden enerji verme faaliyetleri arama kurtarma çalışmalarında güvenlik risklerini önlemek adına ilgili kamu kurumlarıyla yürütülen koordinasyon çerçevesinde sürdürülüyor.

Bu vesile ile depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Yaralarımızı en hızlı şekilde sarıp, bölgemiz için daha iyi bir gelecek inşa etmek adına çalışmalarımıza devam edeceğiz.”