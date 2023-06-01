Mersin Toroslar Belediyesinin, Yaz Spor Okulları çerçevesinde düzenlediği yüzme kurslarının 2023 dönemi kayıtları, 5 Haziran Pazartesi günü başlayacağı bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamada:" Alanında uzman yüzme antrenörleri eşliğinde Çukurova Mahallesi’nde bulunan Toroslar Belediyesi Olimpik Yüzme Havuzu’nda verilen temel yüzme eğitimleri, 7-18 yaş grubuna yönelik 3 dönem boyunca, 3’er hafta gerçekleştirilecek. Kurslar, birinci dönem 20 Haziran-14 Temmuz, ikinci dönem 18 Temmuz-4 Ağustos, üçüncü dönem 8 Ağustos -25 Ağustos tarihleri arasında Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri olmak üzere haftada 4 gün verilecek. 18 yaş üstü yetişkinler de 29 Ağustos-15 Eylül tarihleri arasında kurslara katılabilecek. Yüzme kursuna katılmak isteyenler, Zeki Ayan Mahallesi’ndeki belediye ana hizmet binası ile Halkkent Mahallesi’nde bulunan Yunus Emre Kültür Merkezi’ndeki veznelere yatırdıkları 72 TL kayıt ücreti dekontu, kimlik fotokopisi ve 1 adet fotoğrafla birlikte Toroslar Belediyesi Olimpik Yüzme Havuzu’nda kayıtlarını, 5 Haziran Pazartesi gününden itibaren yaptırabilecek. Her yıl binlerce çocuğun faydalandığı yüzme kursuna katılan kursiyerler için Toroslar Belediyesince bu yıl da servis imkanı sağlanacak. Çocuklar ve gençler, ikamet ettikleri mahallede belirlenen noktalardan servislerle alınarak, yüzme havuzuna getirilecek. Engelli, gazi ve şehit ailelerinin birinci dereceden yakınları, sadece seçtikleri bir dönem kurstan ücretsiz yararlanabilecek. Toroslar Belediyesi personeli ve çocuklarına da kurs ücreti üzerinden yüzde 50 indirim uygulanacak. Kurslarla ilgili bilgi almak isteyenler, Toroslar Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü’nün 0324 322 72 00 -3100/3113 numaralı telefonundan yetkililere ulaşabilirler"denildi.

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, yüzme kurslarına her yıl yoğun bir katılımın olduğunu belirterek, "Çocuklarımıza spor bilincini aşılamak ve onların fiziksel gelişimlerine katkı sunmak adına spor kurslarımıza büyük önem veriyoruz. Bunlardan biri de yüzme kurslarımızdır. Toroslarımızda yüzme bilmeyen kalmayacak. Çocuklarımızın, eğlenerek yüzmeyi öğrenmelerini sağlıyoruz. Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Sağlam kafa sağlam vücutta bulunur’ sözünden hareketle çocuklarımızın, yaz tatilini en iyi şekilde değerlendirmelerine yardımcı olmak amacıyla bu kurslarımızı düzenliyoruz. Buradan bir çocuğumuzun bile bu sporu profesyonel bir şekilde yapmasına vesile olabilirsek ne mutlu bize. Ve ben eminim ki çocuklarımızın arasından geleceğin yıldız sporcuları çıkacak” diye konuştu.

Yılmaz, havuz ve çevresinde hijyenik şartlara büyük önem verdiklerinin altını çizerek, çocuklarını spor aktivitelerine yönlendiren ailelere de teşekkür etti.