- Toroslar Belediyesine esnaf tepkisi

- Mersin'de Toroslar Belediyesinin il dışından gelen pazarcılara yer tahsis etmesini tepki gösteren yerel pazarcı esnafı belediye başkanı ile görüşmek istedi



Fevzi Demircan

MERSİN (İHA) - Mersin'in merkez Toroslar ilçesinde, il dışından gelen pazarcı esnafına iki halk pazarı yeri tahsisi edilmesine tepki gösteren yerel pazarcılar, Toroslar Belediyesi önünde toplandı. Belediye Başkanı Abdurrahman Yıldız ile görüşmek ve taleplerini iletmek isteyen pazarcı esnafı, belediye binası önünde toplanarak kararı protesto etti.

Toroslar ilçesinde, il dışından gelen pazarcı esnafına yer tahsisi edilmesine tepki gösteren yerel pazarcı esnafı, Toroslar Belediyesi önünde toplanarak, uygulamayı protesto etti. İddiaya göre, Toroslar Belediyesi, Güneykent Mahallesi'nde iki ayrı pazar yerini il dışından gelen pazarcı esnafına tahsis etti. Bu duruma tepki gösteren yerel pazarcılar, Belediye Başkanı Yıldız ile görüşmek ve taleplerini iletmek amacıyla belediye binası önünde toplandı. Yerel pazarcılar bina önünde beklerken zaman zaman, ‘Oy verdik, darbeyi yedik', ‘Esnafa kayyum atayamazsın', ‘Esnaf burada, başkan nerede?' şeklinde sloganlar attı.



"Bu mazlum esnafa bir zahmet cevap versin"

Mersin Pazarcılar Esnaf Odası Başkanı Abdulhalim Batur, yaptığı açıklamada, belediyenin il dışından gelen pazarcılara 'sosyete pazarı' adı altında 1 yıllık yer tahsisi yaptığını belirterek, "Biz de işin detayını öğrenmek için müdürleri aradık. Bize böyle bir şeyin doğru olduğunu söylediler. Biz de yönetim olarak Başkanımız Abdurrahman Yıldız'ı ziyarete geldik. 'Başkanım, pazarcı bu kadar mağdur iken, sizin il dışından sosyete pazarı adı altında esnafa veya hiç kimseye sormadan buranın tahsisini yapmanız yanlıştır' dedim. Başkanımız direkt olarak, 'Ben burayı verdim, ben bunları açtıracağım, belediyenin borcu var,' diyerek bizi reddetti. Biz ne kadar kendisiyle olumlu konuştuysak, 'Hayır, ben bunu yapacağım,' dedi ve biz de kalkıp çıkıp geldik. Başkanımız Abdurrahman Yıldız gelsin, yılın 365 günü yazın sıcağını, kışın soğuğunu yiyen bu mazlum esnafa bir zahmet cevap versin" dedi.

