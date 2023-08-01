Mersin’in merkez ilçe Toroslar Belediyesi, son ödeme tarihi 31 Temmuz 2023 olan borç yapılandırmada birinci ve ikinci taksit ödemeleri için son günün 4 Ağustos 2023 tarihine kadar uzatıldığını duyurdu.

Mükellefler, 7440 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun çerçevesinde, emlak vergisi, çevre temizlik vergisi ile idari para cezalarına ilişkin yapılandırma işlemlerinin ödemelerini, 4 Ağustos Cuma günü mesai bitimine kadar Toroslar Belediyesinin Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne yapabilecek.

Vatandaşlar, yapılandırma ödemelerini belediye ana hizmet binasındaki veznelerden nakit veya kredi kartıyla yapabilecekleri gibi ayrıca günün her saatinde belediyenin tahsilat.toroslar-bld.gov.tr internet adresi üzerinden ekrana gelen hızlı ödeme butonunu tıklayarak online olarak da gerçekleştirebilecek.