Mersin’in merkez ilçesi Toroslar Belediyesi, afet bölgesinden ilçeye gelen depremzedelere her gün sıcak yemek veriyor.

Mersin’in merkez ilçesi Toroslar Belediyesi, afet bölgesinden ilçeye gelen depremzedelere her gün sıcak yemek veriyor.

Toroslar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 10 ili vuran iki büyük depremin yaralarını sarmak için tüm ekipleriyle ilk andan itibaren teyakkuza geçen belediye, Yunus Emre Kültür Merkezinde oluşturduğu kriz masasının yanı sıra yemekhanesi de ilçede konaklayan depremzede vatandaşlar için hizmet veriyor. Kazanlarda özenle hazırlanan sıcak yemekler, ilçedeki sosyal tesislerde ve gönüllü vatandaşların yanında kalan depremzedelere ulaştırılıyor.

Mersin Valili koordinasyonunda, Toroslar Belediyesine müracaat eden depremzedelere sıcak yemek ikramı yapılırken, belediyenin Hayır Çarşısında da kıyafet ihtiyaçları karşılanıyor.

“Bu zorlu süreci hep birlikte aşacağız”

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, deprem bölgesinden Toroslar’a gelerek misafir olan depremzede vatandaşların barınma, kıyafet ve yemek ihtiyaçlarını imkanları ölçüsünde karşılamaya çalıştıklarını söyledi. Depremzede vatandaşların Yunus Emre Kültür Merkezindeki kriz masasına başvurabileceklerini ve belediyenin 0324 322 72 00 numaralı telefonundan taleplerini ekiplere iletebileceklerini de belirten Başkan Yılmaz, “Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından sarsıldık. Acımız büyük, can kayıplarımız var. Ama Türk Milleti olarak çok büyük bir dayanışma içerisindeyiz. Devletimiz, milletimiz hep birlikte seferberlik ilan etmiş durumda. Birlik ve beraberlik içinde bu zorlu süreci de hep birlikte atlatacağız inşallah. Toroslar Belediyesi olarak deprem bölgesine gönderdiğimiz Acil Durum Afet Ekiplerimizin yanı sıra temel ihtiyaç malzemelerinin bulunduğu yardımlarımızı ulaştırmaya devam ediyoruz. Belediyemiz bünyesindeki yemekhanemizde de hazırladığımız sıcak yemekleri, ilçemizde bulunan depremzede vatandaşlarımıza dağıtıyoruz. Özellikle depremzede çocuklarımızın kendilerini güvende hissetmeleri için el birliğiyle çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.