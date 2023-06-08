Mersin’in merkez ilçe Toroslar Belediyesi, bu yıl da dolu dolu bir yaz spor okulu programı hazırladı. Çocukların ve gençlerin, yaz aylarını daha verimli geçirebilmesi ve sportif aktivitelerle buluşması amacıyla düzenlenen okullarda eğitimler, 23 farklı branşta verilecek.

“Her gün bir adım. Enerjiyi hisset” sloganıyla hazırlanan yaz spor okulunda futbol, paten, basketbol, voleybol, badminton, modern okçuluk, geleneksel Türk okçuluğu, genel jimnastik, bocce, güreş, tenis, özel sporcular, izcilik, halkoyunları, yüzme, çim hokeyi, dart, curling, doğa sporları, judo, motor sporları, atletizm ve rugby eğitimleri verilecek. Spor okulları, çocukların ve gençlerin yanı sıra belirli spor branşlarında da her yaştan vatandaşa hitap edecek. Alanlarında uzman antrenörler tarafından eğitim alarak yaz dönemini sporla iç içe geçirmek isteyenler, Toroslar Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğüne başvuru yapabilecek ya da 0324 322 72 00-3100-3113 numaralı telefondan bilgi alabilecekler. Ayrıca belediyenin sosyal medya hesaplarından da antrenörlerin cep telefonlarına ulaşabilecekler. Belediye, ilçe merkezinin yanı sıra yaylalara taşıdığı yaz spor okulu ile çocukları ve gençleri etkinliklerle buluşturacak. Ayvagediği ve Yeniköy mahallelerinde futbol ve cimnastik, Gözne Mahallesinde futbol ve güreş, Soğucak Mahallesinde tenis ve güreş, Musalı, Bekiralanı ve Aladağ kahallelerinde ise futbol branşlarında kurslar düzenlenecek.

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, çocukların yaz tatillerini daha verimli ve kaliteli geçirmeleri amacıyla yaz spor okuluna önem verdiklerini belirterek, "Spor kurslarımız, çocuklarımızın kendi potansiyellerini keşfedebilecekleri ve yeteneklerini yansıtabilecekleri alanlardır. Tüm çocuklarımızı ve gençlerimizi spor kurslarımıza bekliyoruz” dedi.

Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, ’Ben, sporcunun zeki, çevik ve aynı zamanda ahlaklısını severim’ sözüne de atıfta bulunan Yılmaz, "Spor kurslarımızla çocuklarımızın hem fiziksel hem de zihinsel olarak gelişimlerine katkı sunmayı ve sağlıklı nesiller yetiştirmeyi hedefliyoruz. Onlardan, kendileri için sunduğumuz bu imkanları en iyi şekilde değerlendirmelerini istiyoruz. Ve her bir çocuğumuzun en az bir spor dalında kendini geliştirmesini de çok önemsiyoruz. Yaz spor okulumuza, her geçen yıl sporcu sayımızı artırarak devam ediyoruz. Tüm çocuklarımızı sporla buluşturmak için yaylalarımızda da spor kurslarımızı açtık. İnanıyorum ki bu yıl da spor kurslarımızın farklı branşlarından yeni şampiyonlar çıkacak” şeklinde konuştu.