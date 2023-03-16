Mersin’in merkez ilçe Toroslar Belediyesi ile Belediye İş Sendikası arasında imzalanan ’toplu iş sözleşmesi’, belediye çalışanlarının yüzünü güldürdü. 1 Mart 2023 tarihinden geçerli olmak üzere ilk 6 ay için belediyede çalışan daimi işçilerin maaşlarına ve sosyal haklarına yüzde 30 oranında zam yapıldı. Daimi işçilerin, 1 Eylül 2023 tarihi itibariyle ek zam alacakları da bildirildi.

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, personelin hem ücretini hem de sosyal haklarını iyileştiren toplu iş sözleşmesinin hayırlı olmasını diledi. Verilen her emeğin ve alın terinin kutsal olduğunu ifade eden Yılmaz, ekip ruhu içerisinde canla başla çalışan tüm personeline teşekkür ederek, "Toplu iş sözleşmemizi imzaladık. Daimi işçilerimizin maaşlarına ve sosyal haklarına 1 Mart 2023 tarihinden geçerli olmak üzere ilk 6 ay için yüzde 30 zam yaptık. Personelimize destek olmaktan memnuniyet duyuyor, sözleşmenin belediyemize ve çalışanlarımıza hayırlı olmasını diliyorum” dedi.