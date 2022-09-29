Mersin’in merkez ilçe Toroslar Belediyesi, ilçe genelindeki okul kantinlerinde denetimlerini sürdürüyor.

Mersin’in merkez ilçe Toroslar Belediyesi, ilçe genelindeki okul kantinlerinde denetimlerini sürdürüyor.

Titizlikle yapılan denetimlerde gıda maddelerinin sağlık koşullarının uygunluğu, ürünlerin ambalajlarındaki son kullanma tarihleri, etiketleri ve fiyatları incelendi. İşyeri açma ve çalışma ruhsatı ile hijyen kurallarının da kontrol edildiği denetimlerde zabıta ekipleri, kantin işletmecilerine ve çalışanlarına uymaları gereken kuralları da hatırlattı. Ekipler, okul çevresindeki kırtasiye ve gıda satışı yapan işletmeleri de tek tek denetledi.

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, okul kantinlerinde ve çevresinde öğrenci sağlığını tehdit eden ürünlerin satışına müsaade etmeyeceklerini belirterek, “Çocuklarımızın ve öğretmenlerimizin sağlığı bizler için çok önemli. Onların sağlıklı ve güvenli gıdaya ulaşmaları için denetimlerimiz eğitim ve öğretim yılı boyunca devam edecek” dedi.

Önceliklerinin toplum sağlığını korumak olduğunu belirten Yılmaz, "Hemşehrilerimizin sağlığı ve huzuru için 7/24 görev başında olan zabıta ekiplerimiz, okul kantinlerine yönelik denetimlerini de artırdı. Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın ve gençlerimizin, sağlıklı ortamlarda eğitim almaları için çabalıyoruz. Bu çerçevede kantinlerin yanı sıra okul çevresinde gıda ürünleri satışı yapan işyerlerine yönelik denetimlerimizi de titizlikle sürdürüyoruz. Sağlık ve hijyen kuralları konusunda hassasiyet gösteren kantin işletmecilerine ve çalışanlarına teşekkür ediyoruz” diye konuştu.