Toroslar Belediyesi tarafından Yaz Spor Okulları bünyesinde 7-18 yaş grubuna yönelik düzenlenen yüzme kurslarının ilk dönemi sona erdi. Yüzme öğrenen 850 kursiyer, sertifikalarını Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz’dan aldı.

Çukurova Mahallesi’nde bulunan Toroslar Belediyesi Olimpik Yüzme Havuzunda yapılan sertifika törenine, kursiyerlerin aileleri ve belediye meclis üyeleri de katıldı. Olimpik Yüzme Havuzu tesisinde çocukların yoğun sevgileri ile karşılanan Başkan Yılmaz, onlara tek tek sertifikalarını vererek, sporcuların performanslarını da titizlikle takip etti.

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, çocukların ve gençlerin zihinsel ve bedensel gelişimine katkıda bulunmak, verimli ve eğlenceli bir yaz geçirmelerini sağlamak amacıyla düzenledikleri yüzme kursuna olan yoğun ilgi dolayısıyla mutluluk duyduklarını söyledi.

Sağlıklı nesiller için sporun önemli bir yeri olduğunu belirten Başkan Yılmaz, kursiyerlere hitap ederek, “Hepiniz yüzmeyi öğrenmişsiniz. Sizlere kocaman bir aferin. Küçük yaşlarda sportif faaliyetlere katılmanız, hem fiziksel hem de zihinsel gelişiminize olumlu etki eder. Sizleri daha güçlü kılar. Bunun için çaba gösteriyoruz” dedi.

Düzenledikleri farklı branşlardaki spor kurslarıyla birçok genç yeteneğin keşfedildiğini kaydeden Yılmaz, “Çocuklarımızın spor faaliyetlerine katılması, yüzmeyi öğrenmesi, yeni yetenekler kazanması hepimizi çok mutlu ediyor. Kurslarımızda emeği geçen çalışma arkadaşlarımıza, antrenörlerimize ve çocuklarını spor aktivitelerine gönderen ailelerimize teşekkür ediyorum. Çocuklarımızı farklı spor okullarımıza da bekliyoruz. Yüzme kursumuzun ilk dönemini başarıyla tamamlayan tüm sporcularımızı tebrik ediyorum” diye konuştu.

Öte yandan 7-18 yaş grubuna yönelik 25 Temmuz Salı günü başlayacak olan ikinci dönem kurslar için kayıtların sona erdiği belirtilirken, 15 Ağustos-1 Eylül tarihleri arasında verilecek olan 3. dönem yüzme kursu kayıtları ise devam ediyor. 18 yaş üstü yetişkinler de 5-22 Eylül tarihleri arasında kurslara katılabilecek.

Salı, çarşamba, perşembe ve cuma günleri olmak üzere haftada 4 gün verilen kurslara katılmak isteyenlerin, Toroslar Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğünün 0324 322 72 00 -3100/3113 numaralı telefonundan yetkililere ulaşabilecekleri belirtildi. Katılmak isteyenler Toroslar Belediyesinin veznelerine yatırdıkları 72 TL kayıt ücreti dekontu, kimlik fotokopisi ve 1 adet fotoğrafla birlikte Toroslar Belediyesi Olimpik Yüzme Havuzunda kayıt yaptırabilecekler.