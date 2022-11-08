Mersin’in merkez ilçe Toroslar Belediyesi, kilit parke imalatıyla üretim gücünü kaliteli hizmete dönüştürüyor.

Mersin’in merkez ilçe Toroslar Belediyesi, kilit parke imalatıyla üretim gücünü kaliteli hizmete dönüştürüyor.

Kendi bünyesindeki Kilit Parke Taşı Üretim Tesisi ile kilit parke ihtiyacını karşılayan Toroslar Belediyesi, ekonomik olarak da tasarruf sağlıyor. İlçe merkezindeki yoğun çalışmalarla birlikte yüksek kesimlerdeki mahallelerde de yol çalışmalarını program dahilinde gerçekleştiren Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, yolları vatandaşların ihtiyaçlarına uygun hale getiriyor.

"Üretimi hizmetle birleştiren bir belediyeyiz"

Her mahallenin ihtiyacına en hızlı şekilde cevap verebilmek için yoğun tempoda çalıştıklarını söyleyen Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, "Üreten bir belediyeyiz. Kendi ekip ve ekipmanlarımızla kilit parke üretimi yapıyoruz. Sokaklarımıza döşediğimiz kilit parke taşı ile vatandaşlarımızı yazın tozdan kışın da çamurdan kurtarmak adına var gücümüzle çalışıyoruz" dedi.

Yol yapım çalışmalarının merkezde ve yaylalarda eş zamanlı olarak devam ettiğini kaydeden Yılmaz, "Yollarımızı daha güvenli ve modern hale getirmek için çalışmalarımızı hemşehrilerimizin talepleri ve belli bir plan doğrultusunda sürdürüyoruz” ifadelerini kullandı.