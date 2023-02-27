Mersin’in merkez ilçesi Toroslar Belediyesi, 11 ili etkileyen deprem felaketinin yaralarını sarmak için başlattığı yardım ve destek çalışmalarını gece gündüz, aralıksız sürdürüyor.

Mersin’in merkez ilçesi Toroslar Belediyesi, 11 ili etkileyen deprem felaketinin yaralarını sarmak için başlattığı yardım ve destek çalışmalarını gece gündüz, aralıksız sürdürüyor.

Deprem bölgesinden ilçeye gelen depremzedeler için tüm birimleriyle seferber olan belediyenin Yunus Emre Kültür Merkezindeki Acil Destek Merkezinin yanı sıra, ana hizmet binasındaki Halkla İlişkiler Biriminde bulunan Çözüm Masası da sosyal medya hesapları ve çağrı merkezi üzerinden gelen talepleri anında değerlendirerek, ilgili birimlere yönlendiriyor. Mahalle muhtarlarıyla da koordineli bir şekilde çalışmaların yürütüldüğü Acil Destek Merkezine ve Çözüm Masasına ulaşan depremzedeler ve yakınları ise verilen destekten ve gördükleri misafirperverlikten çok mutlu.

"Toroslar Halkı, bölgemize gelen depremzedeleri aileleri gibi görüyor"

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, deprem bölgesinden gelerek ilçedeki sosyal tesisler ve gönüllü vatandaşların evlerinde misafir edilen depremzedelerin, öncelikle temel ihtiyaçlarının karşılanması için çalışma yürüttüklerini belirterek, “Tüm ülkemizi derinden sarsan depremin ilk anından itibaren belediyemizi seferber ettik. Gerek Acil Durum Afet ekiplerimiz ve iş makinelerimizle, gerekse yardım tırlarımızla depremzede kardeşlerimizin yanında olduk. Afet bölgesinden kentimize gelen kardeşlerimizi de yalnız bırakmıyoruz. Tüm imkanlarımızla ve gönüllü hemşehrilerimizle yanlarındayız. Depremzede kardeşlerimize kapılarını açan hemşehrilerimize yeniden teşekkür ediyorum” dedi.