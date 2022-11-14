Toroslar Belediyesi, bu yıl 8’incisi düzenlenen Mersin Uluslararası Narenciye Festivali’nde hazırladığı birbirinden renkli etkinlikler ve gösterilerle ilgi odağı oldu.

Toroslar Belediyesi, bu yıl 8’incisi düzenlenen Mersin Uluslararası Narenciye Festivali’nde hazırladığı birbirinden renkli etkinlikler ve gösterilerle ilgi odağı oldu.

Adnan Menderes Bulvarı üzerinde bulunan Galatasaray Meydanında 2 gün süren festival, Mersinlilerin de sahip çıktığı coşkulu bir organizasyonla sona erdi. Sihirbaz ve animasyon gösterileri, şişme oyun parkı, şipşak foto hizmeti gibi birçok etkinlikle festivale renk katan Toroslar Belediyesi, Teknik ve Mesleki Eğitim Kursları’nda (TORTEK) el emeği ve göz nuruyla hazırlanan ürünlerle de dikkat çekti. Narenciye temalı cüzdan ve çantalar ise yoğun ilgi gördü.

"Taze limonata ve portakallı kurabiye çok beğenildi"

Birbirinden ilginç narenciye figürlerinin hazır bulunduğu etkinlik, görsel şölene dönüştü. Toroslar Belediyesinin narenciye bahçesinden toplanarak doğal ve taze mahsullerle hazırlanan limonata ve portakallı kurabiyeler de standı ziyaret eden vatandaşlara ikram edildi. Vatandaşlar, hazırladığı etkinliklerle festivale ayrı bir renk katan Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz’a ve ekibine teşekkür etti.

"Narenciye Festivali, kentimizin ortak paydasıdır"

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, Mersin’de üretilen narenciyeyi dünyaya tanıtma amacı taşıyan 8. Mersin Uluslararası Narenciye Festivali’ne katkı sunmaktan dolayı büyük mutluluk duyduklarını söyledi. Kentin tüm dinamiklerinin destek verdiği festivalin, Mersin’in tanıtımının yanı sıra narenciyenin iç ve dış piyasada tüketiminin arttırılması ve marka değerinin yükseltilmesi açısından da çok önemli bir organizasyon olduğunu belirten Başkan Yılmaz, “Mersinimizin her alanda kalkınması bizim en büyük arzumuzdur” dedi.

Geleneksel olarak düzenlenen ve Toroslar Belediyesinin de katkıda bulunduğu Mersin Uluslararası Narenciye Festivali’ne halkın ilgisinin bu yıl daha da fazla olduğunu kaydeden Yılmaz, "Narenciye kenti Mersin’de böyle geniş bir festivalin yapılıyor olması bizler için gurur verici. Katlanarak daha da büyüyen bu festival, kentimizin simgesi ve ortak paydası olmuştur. Organizasyonda emeği geçen ve festivaline sahip çıkan herkese teşekkür ederim” diye konuştu.