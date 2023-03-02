Toroslar Belediyesi, memur, kadrolu işçi, sözleşmeli personel ile Personel Limited Şirketinde çalışanları kapsayan ve 3 yıllığına imzalanan anlaşmada belirtilen 17 bin 550 TL’lik promosyon ücretinin, 20 Mart 2023 tarihinde çalışanların hesaplarına yatırılacağını bildirdi.

Toroslar Belediyesi, memur, kadrolu işçi, sözleşmeli personel ile Personel Limited Şirketinde çalışanları kapsayan ve 3 yıllığına imzalanan anlaşmada belirtilen 17 bin 550 TL’lik promosyon ücretinin, 20 Mart 2023 tarihinde çalışanların hesaplarına yatırılacağını bildirdi.

Toroslar Belediyesi, yeni dönem banka promosyon anlaşmasını imzaladı. Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, "Görüşmelerimiz neticesinde anlaşma sağladığımız banka üzerinden 17 bin 550 TL’lik maaş promosyonu ödemesi, her bir personelimizin hesabına tek seferde yatacak. Ülke olarak zor bir dönemden geçiyoruz. Çalışanlarımızın en iyi rakamı alması için çaba sarf ettik. En yüksek promosyon miktarında anlaşma sağlamış olduk. 3 yıllığına imzaladığımız yeni promosyon anlaşmasının tüm personelimize ve ailelerine hayırlı olmasını diliyorum" dedi.