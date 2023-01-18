Mersin’in merkez ilçe Toroslar Belediyesi, bu yıl lisans öğrencileri için 3 bin 200 TL, önlisans öğrencileri için bin 600 TL’ye çıkardığı eğitim yardımının ilk taksitini, öğrencilerin banka hesabına yatırdı.

Mersin’in merkez ilçe Toroslar Belediyesi, bu yıl lisans öğrencileri için 3 bin 200 TL, önlisans öğrencileri için bin 600 TL’ye çıkardığı eğitim yardımının ilk taksitini, öğrencilerin banka hesabına yatırdı.

Burs başvurusu koşullarını sağlayan 858 lisans, 436 önlisans olmak üzere bin 294 öğrenci, bir defaya mahsus olmak üzere belediyenin karşılıksız eğitim yardımından faydalanıyor. İkinci taksit ödemeleri ise en kısa zamanda öğrencilerin hesaplarına yatırılacak.

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, milli ve manevi değerlerine bağlı, bilgiye ve donanıma sahip gençlerin Türkiye’yi geleceğe taşıyacağını belirterek, "Eğitim önceliğimiz. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın ve gençlerimizin daha iyi eğitim alması için çaba gösteriyoruz. İlçemizde okul öncesi eğitiminden üniversiteye kadar öğrenim gören çocuklarımızın ve gençlerimizin her zaman yanlarında olmaya devam edeceğiz. Eğitimden kültüre, sanattan spora desteklerimizi sürdüreceğiz. Onların başarısıyla gurur duyuyoruz” diye konuştu.