Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, Mersin Vanlılar Kültür ve Dayanışma Derneği ile birlikte düzenledikleri yemekli mevlid programında depremzede vatandaşlarla bir araya gelerek, acılarını paylaştı, yanlarında olduklarını bir kez daha hatırlattı. Başkan Yılmaz, "Bizler, devlet ve millet olarak her türlü sıkıntıyı aşacak güçteyiz. El Ele, omuz omuza hep birlikteyiz" dedi.

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, Mersin Vanlılar Kültür ve Dayanışma Derneği ile birlikte düzenledikleri yemekli mevlid programında depremzede vatandaşlarla bir araya gelerek, acılarını paylaştı, yanlarında olduklarını bir kez daha hatırlattı. Başkan Yılmaz, "Bizler, devlet ve millet olarak her türlü sıkıntıyı aşacak güçteyiz. El Ele, omuz omuza hep birlikteyiz" dedi.

Kahramanmaraş merkezli 11 ili vuran deprem felaketinin ardından tüm imkanlarıyla seferberlik başlatan Toroslar Belediyesi, kurumların yanı sıra sivil toplum kuruluşları ve hemşehri dernekleriyle koordineli bir şekilde çalışarak, afet bölgesinden ilçeye yerleşen depremzede vatandaşlar için yardım çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Yunus Emre Kültür Merkezinde depremzede vatandaşlar için Acil Destek Merkezi oluşturan belediye, Mersin Vanlılar Kültür ve Dayanışma Derneği ile birlikte düzenledikleri yemekli mevlid programında da depremzede aileleri ağırladı. İlçedeki sosyal tesisler ve evlerde misafir edilen depremzedelerin buluştuğu programda, depremde hayatını kaybeden vatandaşlar dualarla anıldı. Başkan Yılmaz, programda depremzede çocuklarla da yakından ilgilenerek taleplerini sordu, geçmiş olsun dileklerini iletti.

"Başımızın üstünde yeriniz var"

İlçeye yerleşen depremzedelerin acılarına ortak olan Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, "Dünyada görülmemiş üst üste iki büyük deprem yaşadık. Acılarımız, kayıplarımız oldu. Çok şükür ki devletimiz, milletimiz güçlü, birliğimiz ve beraberliğimiz tam. Hoş geldiniz. Başımızın üstünde yeriniz var. Büyük acıların ve kayıpların yanında sokakta, caddelerde gece yarısı elindeki sıcak çorbayı ve çocuk bezini uzatıp insanlarımızın yanında olan gençlerimiz var. 85 yaşında sırtına odun yükleyip, depremzede kardeşlerimize ulaştırmak isteyen teyzemiz var. Depremzedelere mont gönderip yanına yiyecek ve eldiven koyan yüce gönüllü kardeşlerimiz var. Bütün bunların içinde bir güzellik ortaya çıktı. Afet bölgesinden buraya geldiniz. Bizlerin misafirisiniz. Başımızın üstünde yeriniz var. Hoş geldiniz. Bizler, devletimiz, milletimiz el ele, gönül gönüle bu yaraları sarmak için hazırız. Bunun için buradayız. Bu organizasyonu gerçekleştirdikleri için Mersin Vanlılar Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanımıza ve Yönetim Kurulu Üyelerine çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"Yaraları hep birlikte saracağız"

Yunus Emre Kültür Merkezinde oluşturdukları Acil Destek Merkezinde, depremzede vatandaşlar için konaklama, sıcak yemek, giyim, psikolojik destek, sağlık, Çocuk Danışma Merkezi, araç koordinasyon ve özel gereksinimli birey desteği hizmetinin verildiğini belirten Başkan Yılmaz, "Burada bizim kriz masamız var. Birçok sıkıntınız, derdiniz çözülebiliyor. Bizler, devlet ve millet olarak her türlü sıkıntıyı aşabilecek güçteyiz. Bunu hep birlikte gördük ve gösterdik. Milletimiz ve devletimiz, milli mücadele verir gibi el ele, gönül gönüle, omuz omuza tüm farklılıkları bir tarafa bırakarak bu mücadeleye girişti. Birliğimiz ve beraberliğimiz daim olsun inşallah. Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum" şeklinde konuştu.

Daha sonra konuşan MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz ise depremin geniş bir coğrafyada yaşandığını ancak bu zor günleri birlik, beraberlik ve kardeşlik içinde hep beraber atlatacaklarını söyledi.