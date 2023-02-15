Mersin’in merkez ilçe Toroslar Belediyesi, afet bölgesinden Mersin’e gelerek ilçede konaklayan depremzede vatandaşlara gıda ve hijyen malzemesi yardımında bulunuyor.

Mersin’in merkez ilçe Toroslar Belediyesi, afet bölgesinden Mersin’e gelerek ilçede konaklayan depremzede vatandaşlara gıda ve hijyen malzemesi yardımında bulunuyor.

Asrın felaketi olarak nitelendirilen ve 10 ili vuran Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yaşadıkları kentleri terk etmek zorunda kalan ve Mersin’e gelen depremzedeler, Toroslar’daki sosyal tesislerde ve gönüllü vatandaşların yanında ağırlanıyor. Depremzedelere her gün sıcak yemek imkanı sunan Toroslar Belediyesi, içerisinde gıda ve hijyen malzemelerinin yanı sıra çocuk bezi ve mamasından oluşan yardım paketlerini de ulaştırıyor.

“Biz büyük bir aileyiz”

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, “Kentimize gelen depremzedeleri yalnız bırakmıyoruz. Toroslar Kaymakamlığımızın koordinasyonunda, belediyemize müracaat eden depremzede vatandaşlarımızın barınma, kıyafet, gıda, temizlik ve hijyen malzemeleri gibi ihtiyaçlarını imkanlarımız ölçüsünde karşılıyoruz” dedi.

“Tüm birimlerimizle sahadayız” diyen Başkan Yılmaz, “İlçemizde bulunan depremzede vatandaşlarımızın yardım taleplerini anında koordine edip yönlendirme gayreti içerisindeyiz. Köylerden merkeze, iş insanlarından esnaflara el ele vererek depremin yaralarını sarmak için destekte bulunan 7’den 70’e tüm hemşehrilerimize de gönülden teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.