Mersin’in merkez Toroslar ilçe Belediyesi, deforme olmuş çöp konteynerlerini tamir ederek, yeniden hizmete sunuyor.

Asidik özellikteki çöp suyundan dolayı alt taban kısmı çürüyen konteynerler, belediyenin kendi icadı olan sac taban uygulamasıyla da yepyeni bir görünüm kazanıyor. Böylelikle 5’te 1 oranında hem tasarruf sağlanıyor hem de konteynerlerin ömrü uzuyor. Toroslar Belediyesinin Temizlik İşleri Müdürlüğü, ilçe genelinde zamanla eskiyen ve yıpranan çöp konteynerlerini bakıma aldı. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerince tek tek tespit edilen konteynerler, belediyenin makine ikmal sahası içerisinde yer alan konteyner bakım ve onarım atölyesinde geri dönüştürülüyor. Çürüyen ve delinen çöp konteynerlerinin bakımı, onarımı ve boyaması yapılarak tekrar kullanım için hazır hale getiriliyor.

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, gelecek nesillere çevre bilincini oluşturmanın yanı sıra geri dönüşümü daha da yaygınlaştırmak amacıyla sıfır atık yönetim sistemini, ilçenin tamamında uygulamaya devam edeceklerini söyledi. Tamiri mümkün olan malzemeleri, belediyenin öz kaynaklarını kullanarak yeniden hizmete sunduklarını ve böylelikle önemli ölçüde tasarruf da sağladıklarını kaydeden Yılmaz, "Toroslarımız, atık yönetimi planında bir marka oldu. Daha yaşanılabilir bir Toroslar için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın Sıfır Atık Yönetmeliğinde yer alan kriterleri yerine getirerek Mersin’de 4’üncü sıfır atık belgemizi aldık. Daha temiz ve sağlıklı bir çevre için çalışmalarımız devam ediyor. İlçemiz genelindeki çöp konteynerlerini yerinde yıkayarak dezenfekte etmenin yanı sıra, zamanla yıpranan konteynerleri hurdaya göndermek yerine tamir ederek yeniden hizmete sunuyoruz. Hepimiz yaşadığımız çevreyi ve vatandaşımızın sağlığını korumak zorundayız” şeklinde konuştu.

Hemşehrilerinden çöplerini ağzı kapalı poşetlere koyarak konteynerlere atmalarını da isteyen Yılmaz, ilçenin 67 mahallesinde temizlik ve hijyen çalışmalarını planlı bir şekilde sürdürdüklerini söyledi.