Toroslar Belediyesi, iş sağlığı ve güvenliği çerçevesinde belediye personelini sağlık taramasından geçirdi.

Toroslar Belediyesi, iş sağlığı ve güvenliği çerçevesinde belediye personelini sağlık taramasından geçirdi.

Her yıl periyodik olarak yapılan sağlık kontrolünde personele EKG, akciğer filmi, kan, işitme ve solunum testi yapıldı. Belediye Sağlık İşleri Müdürlüğü tarafından Yunus Emre Kültür Merkezi ve Makine İkmal Biriminde mobil sağlık aracı kurularak, personelin genel muayeneleri gerçekleştirildi. Sağlık taramasından çıkacak veriler ise personelin sağlık takibi dosyalarına işlenecek. Sağlık taramasına katılan belediye personeli, uygulamadan memnun olduklarını belirterek, Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz’a teşekkür etti.

“Çalışanlarımızın sağlığını önemsiyoruz”

‘Çevik belediyecilik’ anlayışıyla çalışarak Toroslar’a en güzel hizmeti sunmanın gayreti içerisinde olduklarını belirten Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, “Toroslarımız için 7/24 çalışan mesai arkadaşlarımızın sağlıklı koşullarda olması bizim için önemli. Periyodik sağlık taramasını, çalışanlarımızın sağlıklarını korumaları ve verimli bir iş gücü elde etmek amacıyla yapıyoruz” diye konuştu.