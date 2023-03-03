Toroslar Belediye Meclisinin Mart Ayı Olağan Toplantısında konuşan Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, “6 Şubat tarihinden bugüne kadar bir deprem felaketi yaşıyoruz. Acılarımız, kayıplarımız var. 3 ay sonra bunu unutup başka bir şey konuşmamamız gerekiyor. Deprem, ülkemizin bir gerçeği. Buna uygun hareket etmek hepimizin görevi” dedi.

Toroslar Belediye Meclisinin Mart Ayı Olağan Toplantısında konuşan Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, “6 Şubat tarihinden bugüne kadar bir deprem felaketi yaşıyoruz. Acılarımız, kayıplarımız var. 3 ay sonra bunu unutup başka bir şey konuşmamamız gerekiyor. Deprem, ülkemizin bir gerçeği. Buna uygun hareket etmek hepimizin görevi” dedi.

Toroslar Belediye Meclisinin Mart Ayı Toplantısı, Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz başkanlığında yapıldı. Başkan Yılmaz, toplantının açılışında bir konuşma yaparak Kahramanmaraş merkezli 11 ili vuran deprem felaketinin tüm ülkeyi yasa boğduğunu ve acısını 7’den 77’e herkesin yüreğinde hissettiğini söyledi. Depremin ardından tüm vatandaşların tarihi bir kenetlenme gösterdiğini dile getiren Yılmaz; “Özellikle aynı gün içerisinde üst üste 7’den büyük deprem yaşandı. Çok sayıda kayıplarımız var. Yüzyılın felaketi. Deprem felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Kaybettiğimiz vatandaşlarımızın yakınlarına da başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Bu süreçte yaşlısından gencine tüm vatandaşlarımızın büyük dayanışması, devletimizin milletimizin el ele bu süreci aşma çabası ve yapılan çalışmalar hakikatten takdire şayan” diye konuştu.

Gönüllü vatandaşların da desteğiyle deprem bölgesine gönderdikleri yardımlardan, ilçede ağırlanan depremzedelerin barınması ve temel ihtiyaçlarının giderilmesi yönünde yaptıkları çalışmalar hakkında da bilgiler veren Yılmaz; “Toroslar Belediyesi olarak depremin yaşandığı 6 Şubat’tan itibaren teyakkuza geçtik. O günden bugüne kadar deprem bölgesindeki çalışmalara destek veriyoruz. Ekiplerimiz deprem bölgesinde. İlk günlerde arama kurtarma çalışmalarına katıldılar. Şuanda da enkaz kaldırma çalışmaları yapıyorlar. Bu süreçte imkanlarımız ölçüsünde yaptığımız yardımların yanı sıra vatandaşlarımızdan gelen yardımları bölgeye ulaştırdık. Deprem bölgesinden ilçemize gelen depremzede vatandaşlarımızın başta barınma olmak üzere temel ihtiyaçlarının karşılanması noktasında çalışma yaptık. Hem meclis üyelerimiz hem personelimiz fedakarca çalıştılar. Yunus Emre Kültür Merkezimizde Acil Destek Merkezi oluşturduk. Bir hafta burada uyuyan çalışma arkadaşlarımız var. Tarihi bir çaba ve çalışma gösterdiler. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Biz bugün için varız ve bu şekilde çalışmaya devam edeceğiz. İnşallah bu süreci yaraları sararak, eksiklerimizi tamamlayarak ve değişen dinamiklere uygun uygulamalar yaparak aşacağız” ifadelerini kullandı.

Daha sonra gündem maddelerine geçildi. Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 21. maddesi hükümlerine göre, 2023 yılı için ihtisas komisyonlarının kurulması, üye sayılarının 5 ve görev sürelerinin 1 yıl olarak belirlenmesi oy birliğiyle kabul edildi.

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden gelen gündem maddelerinin de komisyon raporları doğrultusunda görüşülerek oy birliğiyle kabul edildiği toplantıda, nisan ayında yapılacak olan meclis toplantı günü, 3 Nisan Pazartesi saat 14.00 olarak belirlendi.

"İmar grubumuz depremden önce zemin etüdü ile ilgili çalışma başlatmıştı"

Toplantının dilek ve temenniler bölümünde de deprem öncesinde alınması gereken tedbirler ve uygulamalar hakkında da bilgiler veren Başkan Yılmaz, şöyle devam etti; “Türkiye’nin deprem haritasını da kurumlarımıza koymamız gerekiyor. Deprem bizim gerçeğimiz. Bu kuşak Alplerden başlıyor, Himayalara kadar gidiyor. Bu kuşak içerisindeki aynı aktif bölge bizim bölgemiz. Buna uygun hareket etmek hepimizin görevi. Kolay bir süreç değil. Toplumun da bunu anlaması, algılaması ve buna görev davranması lazım. Mevcut konut stok durumunun tespiti; hangi binalar sağlam, hangileri değil ve hangisinde neler yapılması gerekiyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğümüz bununla ilgili gerekli çalışmaları yapıyor. Öncelikle okullarda ve vatandaşlarımızın toplu kullandığı alanlar ilgili çalışmalar gerçekleştiriliyor. Biz de talepler doğrultusunda çalışmalar yapıyoruz. Binlerce vatandaşımız evini, kasabasını, köyünü, ilçesini terk etmek mecburiyetinde kaldı. Ciddi bir konut ihtiyacı var. Depremin ardından konutların durumunu tespit ederken, bir taraftan da depreme uygun hızlı konut üretiminin sağlanması gerekiyor. İmar grubumuz, birkaç ay önce zemin etüdü ile ilgili uygulama başlattı. O zaman deprem yoktu. Sizlerden de arayanlar ve talepte bulunanlar oldu. Ortalık ayağa kalktı. ’Bu nereden çıktı?’ denildi. Mevzuatta da var olan bir durum. Nereden çıktığını, niye var olduğunu yaşayarak, görerek acı bir şekilde tecrübe etmiş olduk. Bunun daha fazlasını yapmak zorundayız. Ve bu konuların siyaseten taraflar tarafından birbirine karşı kullanılmaması gerekiyor. Bir toplantı gündemi oluşturdum. Bir çalışma yapıyoruz ve bu çalışmaları hep beraber değerlendireceğiz."