Toroslar Belediyesi tarafından hayata geçirilen, gençlerin lise ve üniversite sınavlarına hazırlanması için geçtiğimiz dönem açılan Toroslar Akademi Destekle Kursları 2023-2024 eğitim öğretim yılı için de öğrenci kabul sınavı başvurularını almaya başladı.

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz’ın, ilçede eğitim çıtasının artması amacıyla başlattığı, LGS ve YKS Destekleme Kursları yoğun ilgi görüyor. Sağlık Mahallesinde bulunan Toroslar Akademi binasında verilen eğitimlerde öğrenciler, uygulamalı test çözme tekniklerinin yanı sıra deneme sınavları ile kendilerini ölçme imkanı buluyor. Toroslar Akademide, rehberlik ve psikolojik danışmanlık hizmetinden de faydalanan öğrenciler, derslerin ardından koçluk sistemi eşliğinde etüt çalışmalarına da katılıyor.

"Gençlerimizin geleceğe attığı her adımda yanlarındayız"

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, LGS ve YKS sınavlarına hazırlanan öğrencilerin heyecanını paylaştıklarını ve Toroslar Akademi Projesiyle yanlarında olduklarını söyledi. Amaçlarının gençleri geleceğe en iyi şekilde hazırlamak olduğunu belirten Yılmaz, "Gençlerimizin, spor ve sanat ile kendilerini geliştirmenin yanı sıra eğitimleri konusunda da çalışmalarımızı titizlikle sürdürüyoruz. Geleceğimiz olan gençlerimizi LGS ve YKS Destekleme Kurslarımıza bekliyoruz" dedi.

"Derslerde başarım arttı"

YKS’ye hazırlanan Toroslar Akademi öğrencisi Yusuf Şengül, "Ben bu kursa internet üzerinden başvurmuştum. Daha sonra başvuru tamamladım. Çok güzel bir ortamda hem eğitim alıyoruz hem de arkadaşlarımızla güzel vakit geçiriyoruz. Hocalarımıza da birebir soru sorma imkanımız oluyor. Bu kursa başladığımdan beri okuldaki ders notlarımı yükselttim ve anlama kabiliyetim daha da arttı" ifadelerini kullandı.