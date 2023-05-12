Toroslu öğrenciler TEKNOFEST İstanbul 2023’de bu sene temel ve ileri kategoride 2 takımla mücadele etti. İstanbul Atatürk Havalimanı’nda düzenlenen dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST’te bilime ve teknolojiye meraklı genç beyinleri İnsansız Su Altı Sistemleri Yarışmasında bir araya getirildi. Farklı zorluk seviyesinde parkurlarla iki kategoride İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Olimpik Yüzme Havuzu’nda ASELSAN yürütücülüğünde otonom ve manuel görev yarışması yapıldı. Toplam bin 401 başvurunun geldiği yarışmada 44 takım sırasıyla ön tasarım, kritik tasarım ve su altında görev gösterimi videosu aşamalarını geçerek finalist olmaya hak kazandı. Kritik tasarım safhasını geçen 57 yarışmacı takımdan temel kategoride 24, ileri kategoride 20 takım final yarışmasına davet edildi.

Temel kategoride finale kalan takımlar su altı hokeyi ve su altı montajını içeren uzaktan kontrollü görevlerin yanında, otonom görev olan renk tespiti ve konumlanma görev parkurlarında yarıştı. İleri kategorideki takımlar tamamen otonom görevler olacak şekilde renk tespiti ve konumlanma, hedef tespiti ve geçişi ile hedef tespiti ve imhası parkurlarında görev yaptı. Bu kategoride Mersin Toros Koleji adına katılan ’ARUNA’ 100 bin lira ödül kazındı. Bu derece ile TEKNOFEST tarihinde insansız su altı sistemleri yarışması temel kategoride üst üste birincilik kazanan tek takım olma özelliğini elde etti.

Ayrıca Toros Üniversitesi adına katılan TOROS AUV ROBOTICS takımımız da yarışmayı binlerce takım arasından Türkiye 7.’si olarak bitirdi. Yarışmanın 3. görevi olan hedef tespiti ve imhası görevini 20 takım arasında tek başaran takım olma özelliğine ulaştı

Yarışma dönüşü Rektör Ömer Arıöz’ü ziyaret eden öğrenciler, sevinçlerini paylaştı. Yarışmada elde ettikleri başarı hikayesiyle ilgili Arıöz’e bilgi veren öğrenciler, önümüzdeki yılki yarışmaların hazırlıklarına başladıklarını ifade etti.