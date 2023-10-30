Toros Üniversitesi Aşçılık Programı öğrencileri, Kayseri Gastronomi Günleri’nde 3 birincilik ve 1 ikincilikle büyük bir başarı elde etti.

Modern Türk mutfağı grup yarışması, Kayseri yöresel mutfak ve bireysel tatlı yarışması kategorilerinde 3 birincilik ve 1 ikincilik alarak Gastronomi Günleri’ne damgasını vurdu. Kayseri 1. Gastronomi Festivalinde "Üniversiteli şefler yöresel bireysel" kategorisinde Büşra Kaya birincilik, Naz Uzunaslan ikincilik alırken, "Üniversiteli genç şefler ekip" kategorisinde Naz Uzunaslan, Büşra Kaya, İhsan Duru birincilik elde etti. "Üniversiteli genç şefler bireysel tatlı" kategorisinde ise Nazlıcan Yıldırım birincilik alırken, öğrenciler 4 kupayla kente döndü.