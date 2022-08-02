Mersin Toros Devlet Hastanesi'nde , Türkiye'de belirli merkezlerde uygulanan endoskopik submukozal diseksiyon işlemi başarılı bir şekilde uygulandı.

Türkiye'de sayılı merkezlerde uygulanan erken evre yemek borusu , mide , kolon kanserlerinin ameliyatsız şekilde tedavisini sağlayan endoskopik submukozal diseksiyon işlemi , Toros Devlet hastanesi Gastroenteroloji Uzmanı Doktor Serkan Duman tarafından Mersin'de ilk kez başarı ile uygulandı.

Toros Devlet Hastanesi Başhekimi Op.Dr.Özgür Ozan Karak , Hastanemiz Gastroenteroloji Uzmanı Doktor arkadaşımız Serkan Duman tarafından uygulanan bu yöntemle daha önce bu işlem için şehir dışına gitmek ya da ameliyat olmak zorunda kalan hastalar artık 1 günlük tedavi ile ertesi gün hayatlarına devam edebilmekteler. Mersin'imiz çevre illerden gelen hastalar için de ameliyatsız şekilde endoskopi cihazı ile tedavi açısından bir referans merkezi olacaktır.Doktor arkadaşımıza teşekkür ediyor başarılarının devamını diliyorum dedi.



