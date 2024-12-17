Soğuk ve yağışlı havaların etkisini göstermesiyle birlikte Toros Dağlarındaki kar kalınlığı da artmaya devam ediyor.

Türkiye’nin en sıcak şehirlerinden biri olan Adana’da yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı, şehir merkezindeki sıcaklığı da düşürüyor. Bu kar yağışı Toros Dağları başta olmak üzere yüksek kesimlerde kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı. Şehir merkezinde yağmur ve kar yağmazken, Toros Dağlarına kar kalınlığı her geçen gün artıyor. Seyhan Baraj Gölü ve Toros Dağları manzarası vatandaşları büyülüyor.