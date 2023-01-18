Konya’da tornacılık yapan bir kişinin iş yerine polis ekipleri tarafından yapılan baskında çok sayıda alkol ve alkol malzemesi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelinin ürettiği sahte alkollere, tedarik ettiği bandrollü şişelere doldurarak müşterilere orijinal diye sattığı öğrenildi.

Konya’da tornacılık yapan bir kişinin iş yerine polis ekipleri tarafından yapılan baskında çok sayıda alkol ve alkol malzemesi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelinin ürettiği sahte alkollere, tedarik ettiği bandrollü şişelere doldurarak müşterilere orijinal diye sattığı öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, Konya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, merkez Selçuklu ilçesinde bulunan bir sanayi sitesinde sahte içki ihbarı üzerine harekete geçti. Tornacılık yaptığı belirlenen iş yerine ekipler tarafından baskın yapıldı. İş yerinde yapılan aramada, ekipler kolilere gizlenmiş ve piyasaya sürülmek üzere hazır halde 18 şişe alkollü içki, 30 litre etil alkol, 9 adet alkol kiti ve 2 adet alkol yapımında kullanılan aparat ele geçirirken, şüpheli Hamdi Ö. gözaltına alındı.

Öte yandan, şüphelinin getirttiği etil alkol ile tedarik ettiği aparatlar yardımıyla farklı çeşitlerde alkol ürettiği ve tedarik ettiği bandrollü şişelere doldurarak müşterilere orijinal diye sattığı öğrenildi. Polis ekipleri gözaltına alınan Hamdi Ö., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.