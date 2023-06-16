Torku Şekersporlu milli güreşçi Halil Çınar, Arnavutluk’un başkenti Tiran’da devam eden U17 Yıldızlar Avrupa Şampiyonasında 60 kilogramda Avrupa ikincisi oldu.

U17 Yıldızlar Avrupa Şampiyonası, 12-18 Haziran tarihlerinde Arnavutluk’un başkenti Tiran’da gerçekleştiriliyor. 3 kategoride gerçekleşen şampiyonanın Erkekler Grekoromen stil müsabakaları tamamlandı. Torku Şekerspor kulübü milli takıma 2 sporcusu ile katıldı. Rakiplerini bir bir mağlup eden Torku Şekerspor’un güreşçisi Halil Çınar, 60 kilogramda Avrupa ikincisi olarak büyük bir gurur yaşattı. Finalde Belaruslu Kiryl Valeuski ile mindere çıkan Halil Çınar, güçlü rakibine karşı üstünlük sağlayamadı. Gümüş madalya kazanan sporcuyu ilk tebrik eden Türkiye’nin Tiran Büyükelçisi Tayyar Kağan Atay oldu.

Madalyalar Büyükelçi Atay’dan

60 kilogramda dereceye giren sporculara madalyalarını T.C. Tiran Büyükelçisi Tayyar Kağan Atay ve Dünya Güreş Birliği (UWW) Avrupa Yönetim Kurulu Üyesi ve UWW Protokol Direktörü Önder Yakşi takdim etti. Torku Şeker Spor’u temsil eden Ömer Altaş ise yarı finale yükseldi. Yarı finalde şansız şekilde elenen Altaş, 51 kilogramda bronz müsabakasını da kaybederek turnuvayı dördüncü sırada tamamladı. Milli takım antrenörü olarak kafilede yer alan Torku Şeker Spor Güreş takımı antrenörü Soner Sucu ise Grekoromen kategorisini 1 gümüş, 2 bronz ile tamamladıklarını belirterek, "1 sporcumuz yarı finalde, 2 sporcumuz çeyrek finalde elendiler. 45 kg’de Mehmet Hanifi Sarp ve 110 kg’de Cemal Yusuf Bakır bronz madalya kazandı. Bizim için Ağustos ayındaki Dünya Şampiyonası öncesi iyi bir hazırlık oldu. Gümüş madalya kazanan sporcum Halil Çınar ile gururlandık" dedi.

Para Badminton Milli Takımı ile Kanada’daki turnuvada bulunan Torku Şekerspor Kulübü Başkanı Ahmet Bozdam ise Halil Çınar’ın Avrupa ikincisi olmasından dolayı mutlu olduğunu, ilerde daha büyük başarılara imza atacağına inandığını belirterek, milli kafiledeki tüm sporcuları gösterdikleri mücadeleden dolayı tebrik etti.

"Gençlere desteğimiz sürecek"

Tiran’dan madalya beklentilerini boşa çıkarmayan Halil Çınar’ı tebrik eden Torku Şekerspor Fahri Başkanı ve PANKOBİRLİK Genel Başkanı Ramazan Erkoyuncu, "Milli forma ile kürsüye çıkan her sporcu gururumuzdur. Arnavutluk’ta Avrupa ikincisi olan sporcumuzun gözlerinden öpüyorum. Dereceye giren tüm sporcuları tebrik ederim. Başarılarının artarak devamı diliyorum. Gençleri desteklemeye, yanlarında olmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.