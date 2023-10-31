Ordu’nun Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, ilçenin kırsal mahalleleri ile şehir merkezinde alt ve üstyapı çalışmalarının sürdürdüğünü belirterek, “Hayata geçirdiğimiz yatırımlarla şehrimiz gelişiyor, güzelleşiyor ve her geçen gün gün yaşanabilir şehir hedefimize bir adım daha yaklaşıyoruz” dedi.

Altınordu Belediyesi tarafından ilçe genelindeki çalışmalar devam ediyor. Çalışmalar çerçevesinde Cumhuriyet Mahallesi’nin 9 sokağında alt ve üstyapı çalışmaları tamamlandı. Cumhuriyet Mahallesi’nde toplam uzunluğu 20 kilometreye ulaşan ve sıcak asfalt ile yenilenen sokak sayısı 92 oldu.

Belediye Başkanı Aşkın Tören, ilçenin çeşitli noktalarında çalışmaların sürdüğünü belirterek, “Sonbahar çalışma takvimimiz doğrultusunda bir taraftan şehir merkezinde altyapı ve yol çalışmalarına, bir taraftan da kırsal yol ağımızı kış şartlarına daha sağlam hale getirecek çalışmalara imza atmaya devam ediyoruz. Hayata geçirdiğimiz yatırımlarla şehrimiz gelişiyor güzelleşiyor ve her geçen gün gün yaşanabilir şehir hedefimize bir adım daha yaklaşıyoruz” ifadelerine yer verdi.

Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Uğur Özcan, yapılan çalışmalardan dolayı teşekkür etti.