Ordu’nun Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, ilçenin kırsal mahalleleri ile şehir merkezinde alt ve üstyapı çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Altınordu Belediyesi tarafından şehir merkezinde başlatılan alt ve üstyapı çalışmaları devam ediyor. Kış mevsimi öncesinde çalışmalar hızlandırılırken, yürüttüğü çalışmalar çerçevesinde 4 buçuk yıl içerisinde 72 mahalleyi beton yol ile buluşturan Altınordu Belediyesi, 2023 çalışma takvimi çerçevesinde 85 mahallede yaklaşık bin 500 kilometre reglaj ve malzemeli reglaj bakım onarım çalışması gerçekleştirdi. Altınordu Belediyesi ayrıca, temmuz ayında Ordu’da yaşanan ve kırsalda büyük hasarlara yol açan selin meydana getirdiği olumsuzlukları da ortadan kaldırdı.

Belediye Başkanı Aşkın Tören, vatandaşlara hizmet etmek ve sorunları çözmek için çalışmalarının kısal mahalleler ve şehir merkezinde devam ettiğini söyledi. Tören, “Ortaya koyduğumuz çalışma ve hizmetler ile hem yılların sorunlarını çözüyor, hem mahallelerimizin eksiklerini tamamlıyor, hem de vatandaşlarımızın hayatlarına ve gönüllerine dokunmaya devam ediyoruz. Öte yandan şehrimizin iş hayatına, istihdamına, kültür ve sanat yaşamına katkı sağlayacak çalışmalarımızı da sürdürüyoruz. Şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da çalışmalarımıza devam edeceğiz” diye konuştu.

Çalışmalardan ve hizmetlerden duydukları memnuniyeti ifade eden mahalle muhtarları ile vatandaşlar, emeği geçenlere teşekkür ettiler.