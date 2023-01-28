Denizli’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleştirilecek olan toplu açılış töreninde esprili pankartlar açılırken, alana sığmayan vatandaşlar kamyonların üstüne çıktı.

Denizli’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleştirilecek olan toplu açılış töreninde esprili pankartlar açılırken, alana sığmayan vatandaşlar kamyonların üstüne çıktı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 9 bakanıyla birlikte geldiği Denizli’de toplu açılış törenine katılacak. Alanda vatandaşlar heyecanla bekleyişlerini sürdürürken, ’Pabıcımın tabanı, ben istemem yabanı, altılıdan başkan değil, çıkmaz koyun çobanı; horozumun gözleri, nağme nağme sözleri, dediler muhtar bile olamaz, oldu dünya lideri’ gibi açılan esprili pankartlar dikkat çekti. Alana sığmayan vatandaşların bazıları ise kamyonların üstüne çıkarak töreni takip etti.