İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü, Torbalı’nın kısmi su sıkıntısı yaşanan bazı kırsal yerleşimlerini kesintisiz suya kavuşturmak için harekete geçti. Sorun yaşanan mahallelerde yeni kuyular açan İZSU, bölgedeki mevcut kuyuların debilerini artırma ve pompaları yenileme çalışmalarını sürdürüyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü, Torbalı’nın kısmi su sıkıntısı yaşanan bazı kırsal yerleşimlerini kesintisiz suya kavuşturmak için harekete geçti. Sorun yaşanan mahallelerde yeni kuyular açan İZSU, bölgedeki mevcut kuyuların debilerini artırma ve pompaları yenileme çalışmalarını sürdürüyor.

İZSU Genel Müdürlüğü ekipleri, Torbalı’nın çevre mahallerinde yaşanan su sıkıntısını kalıcı olarak çözüme kavuşturmak için yoğun bir şekilde çalışıyor. Çakırbeyli ve Bozköy mahallelerinde pompa yenileme çalışmaları sürüyor. Yenileme çalışmaları tamamlandığında pompaların su verme kapasiteleri artacak, pompa derinliği aşağı çekilerek mahalledeki su sıkıntısı tamamen çözüme kavuşacak.

Bölge halkı çalışmalardan memnun

Bölgede sürdürülen çalışmalardan memnuniyet duyduğunu ifade eden Çakırbeyli Muhtarı İbrahim Kabaca, “Daha önce saniyede 7 litre su verme kapasitesine sahip pompalar İZSU’nun sürdürdüğü yenileme çalışması ile birlikte saniyede 10 litre su vermeye başlayacak. Ayrıca bölgemize su sağlayan pompaların derinliği aşağı çekilerek mahallemizdeki su sıkıntısı tamamen çözüme kavuşturulacak. Mahallem adına Tunç başkanımıza ve İZSU’ya teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu.

"Su sorunu tamamen çözüme kavuşturulmuş olacak"

Birbirine entegre olarak çalışan içme suyu şebekesinden hizmet alan Bozköy, Çakırbeyli ve Saipler mahallelerinde bulunan 2 adet içme suyu kuyusuna ek olarak açılan sondaj kuyusunun imalatları da devam ediyor. Özellikle hafta sonu köylerin nüfus yoğunluğunun artması ile birlikte yaşanan su sıkıntısının kalıcı çözümü için ek su kaynakları yaratılması da planlanıyor. Bölgenin Nif Dağı’ndan gelen suyla beslendiğini ve mevcut kuyunun debi artırma çalışmalarının büyük önem taşıdığını belirten Bozköy Muhtarı Bahadır Kun, “İZSU ekiplerinin mahallemizde kesintisiz sürdürdüğü çalışmalar ve 10 gün içerisinde devreye alınacak yeni su kuyusu sayesinde Bozköy ve Saipler mahallerimizin su sorunu tamamen çözüme kavuşturulmuş olacak. Yapılan çalışmalardan çok memnunuz” dedi.

Subaşı, Naime ve Kırbaş köylerinde yeni içme suyu kuyusu devreye alındı

Yaşanan su sorununun bütüncül bir anlayışla çözüme kavuşturulması için planlanan ve hayata geçirilen çalışmalar çerçevesinde Subaşı, Naime ve Kırbaş köylerine hizmet veren yeni içme suyu kuyusu da devreye alındı. İlerleyen süreçte yeraltı sularının azalmasına bağlı olarak yaşanan kuruma problemi nedeniyle bölgede tekrar sıkıntı yaşanmasının önüne geçmek ve sorununun köklü olarak çözüme kavuşturulması amacıyla 3 yeni içme kuyusu daha açılacak.

Göllüce, Bülbüldere ve Atalan köyleri alternatif su kaynağına kavuştu

Mevcut 2 kuyudan beslenen Göllüce, Bülbüldere ve Atalan köyleri için ise alternatif su kaynağı yaratıldı, bölgede yaşanan sorun çözüme kavuştu. İZSU ekipleri, su kuyusunun imalat çalışmalarını sürdürürken bölge halkının sıkıntı yaşamaması amacıyla Tire’nin Yeniçiftlik köyü içme suyu şebekesinden bağlantı yapılarak vatandaşlara su verildi.