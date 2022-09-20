İzmir’in Torbalı ilçesinde makilik alanda çıkan yangın, havadan ve karadan yapılan müdahalelerle kontrol altına alındı.

İzmir’in Torbalı ilçesinde makilik alanda çıkan yangın, havadan ve karadan yapılan müdahalelerle kontrol altına alındı.

Yangın, saat 18.15 sıralarında Torbalı ilçesine bağlı Sağlık Mahallesi’ne yakın bir noktada bulunan makilik alanda henüz belirlenemeyen bir sebepten çıktı. Yangını söndürmek amacıyla İzmir Orman Bölge Müdürlüğünden 3 helikopter, 2 uçak, 18 arazöz, 5 su tankeri ve 3 dozer sevk edildi. Yangın, hem havadan hem karadan yapılan 3 saatlik müdahalenin ardından kontrol altına alındı. İlk belirlemelere göre yaklaşık 3 hektarlık alanın yandığı bildirildi. Bölgede soğutma çalışması devam ediyor.