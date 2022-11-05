İzmir’in Torbalı ilçesinde polis ekiplerince trafik denetimleri hız kesmeden devam ediyor. İlçede son 3 günde yapılan denetimlerde kurallara uymayan çok sayıda sürücüye ceza kesildi.

İzmir’in Torbalı ilçesinde polis ekiplerince trafik denetimleri hız kesmeden devam ediyor. İlçede son 3 günde yapılan denetimlerde kurallara uymayan çok sayıda sürücüye ceza kesildi.

Torbalı İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ve asayiş ekipleri, trafik kazalarını en aza indirmek ve sürücülerin kuralları uyması yönündeki sürdürdükleri denetimleri hız kesmeden devam ettiriyor. Bu çerçevede, son 3 günde ekiplerce çok sayıda araç ve araç sürücüsü denetimlere tabii tutuldu. Belirlenen noktalarda İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Denetleme Şube Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda; 50 araç sürücüsüne kemer takmamak ve toplamda 60 kişiye ise ehliyetsiz araç kullanmak ile seyir halindeyken cep telefonu kullanmak suçlarından ceza kesildi. Ayrıca evraklarında eksiklik bulunan 20 araç ise trafikten men edildi. Ekiplerin ilçe genelinde denetimlerini aralıksız sürdüreceği ve trafik güvenliğini sağlama noktasında kararlılıkla çalışmalarına devam edeceği belirtildi.