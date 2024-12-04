İzmir’in Torbalı ilçesinde bir lokantada patlayan tüp nedeniyle 5 kişinin hayatını kaybettiği, 63 kişinin de yaralandığı olayla ilgili, tüpü değiştiren kişi ve LPG firması yetkilisi hakkında, "Taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan iddianame hazırlandı.

30 Haziran’da Ayrancılar Mahallesi Barış Manço Caddesi’nde şırdan satışı yapılan iş yerinde tüp patlaması nedeniyle Ruken Çağur (31), Evin Aslan (36), kardeşi Birgül Sarsılmaz (44), Havin Ergin (17) ve Dilek Bağ (24) hayatını kaybetti; 63 kişi de yaralandı. Patlamanın yaşandığı bina ile çevredeki 10 binada hasar oluşurken diğer iş yerlerinde de hasarlar meydana gelmişti. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı ekipler tarafından olay yerindeki hasar gören bina ve iş yerlerinde hasar tespit çalışmaları yapıldı. Görevlendirilen 2 müfettiş soruşturma yürüttü.

2 kişi tutuklandı

Patlamayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, tüp değiştirdiği öne sürülen M.K. ile Menderes ilçesinde yakalanan işletme sahibi G.K., jandarma tarafından gözaltına alındı. 2 şüpheli, jandarmadaki işlemlerini ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Patlamanın meydana geldiği iş yerinin 6 aydır ruhsatsız olduğu ortaya çıktı. 29 Mayıs’ta belediyeye ruhsat başvurusunda bulunan işletme sahibi G.K.’nin ifadesinde, tüpü değiştirdiğini ve herhangi bir sorunun olmadığını söylediği belirtildi. Tüpü değiştiren M.K.’nin ise ifadesinde, uygun işlem yaptığını söylediği kaydedildi.

3 kişiye 15 yıl hapis istemi

Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın ardından iddianame hazırlandı. İddianamede bilirkişi raporuna da yer verildi. İddianamede tüp firmasının Ege Bölge Sorumlusu O.İ.’nin, bayilere tüp temininde gerekli sertifika ve eğitimleri sağlamadığı, yalnızca WhatsApp üzerinden bilgilendirme yaptığı gerekçesiyle kusurlu bulunduğuna vurgu yapıldı. İddianamede lokanta işletmecisi G.K.’nin ruhsatsız olarak sanayi tipi tüp kullanıp, iş yerinde güvenlik önlemleri (havalandırma, alarm sistemi ve uygun elektrik tesisatı) almadığına dikkat çekildi. Diğer tutuklu sanık M.K.’nin ise LPG işletme yetkisi bulunmamasına rağmen sanayi tipi tüpü lokantaya bağladığı ve bağlantıların güvenliğini kontrol etmediği de iddianamede yer aldı. İddianameyi hazırlayan savcı, 3 sanığın ihmalleri sonucunda olayın meydana geldiğine kanaat getirdi. Alınan ifadeler ve toplanan deliller ışığında savcı; G.K., M.K. ve tutuksuz sanık O.İ. hakkında ’Taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma’ suçundan 2 yıldan 15’er yıla kadar hapis cezası istedi. İddianame Torbalı Ağır Ceza Mahkemesi’ne sunuldu.