Torbalı Karma ve Mobilya Organize Sanayi Bölgesi’nin büyümesini ve sektöre daha çok katkıda bulunmasını sağlayacak süreç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasının ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’ndan gelen yazı ile resmi olarak tamamlandı. Böylece, Torbalı İlçesi, Yeniköy Mahallesinde bulunan mülkiyeti hazineye ait olan 715 bin 143,48 metrekare yüzölçümlü taşınmaz, organize sanayi bölgesi olarak kullanılacak.

İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, şehrin içine sıkışan mobilya sektörüne ivme kazandıracak Torbalı Karma ve Mobilya Organize Sanayi Bölgesi’nin gelişmesi için vermiş oldukları katkılardan dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 28. Dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım ile Adalet ve Kalkınma Partisi İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya’ya teşekkürlerini iletti.

715 bin 143 metrekare ilave olacak

Mobilya sektörüne yönelik İzmir Ticaret Odası, Ege Bölgesi Sanayi Odası ve Torbalı Ticaret Odası tarafından projesi gerçekleştirilen Torbalı Karma ve Mobilya OSB’nin genişleyerek daha çok firmaya hizmet vermesini sağlayacak süreç, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü’nden gelen yazı ile tamamlandı. Odaların 28.04.2022 tarihinde yazılı olarak yaptıkları müracaata cevaben iletilen yazıda, “İzmir ili, Torbalı İlçesi, Yeniköy Mahallesinde bulunan mülkiyeti hazineye ait olan 715 bin 143,48 metrekare yüzölçümlü taşınmazın organize sanayi bölgesi olarak kullanılmak üzere 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri kanununun 4. Maddesi uyarınca İzmir Torbalı Karma ve Mobilya OSB sanayi bölgesine satışı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü tarafından uygun görülmüştür” ifadesi yer aldı.

Özgener: "Sadece İzmir için değil Türkiye için önemli"

Torbalı Karma ve Mobilya OSB’nin İzmir için değil Türkiye’de mobilya sektörünün gelişimi için çok önemli olduğunun altını çizen Özgener, “Ülkemizde mobilya sektörü, 40 bin iş yeri ve 200 bine yaklaşan çalışan sayısı ile istihdam potansiyeli yüksek stratejik sektörler arasında yer alıyor. İzmir olarak mobilya sektöründen aldığımız payı artırma potansiyelimiz oldukça yüksek. Yenilikçi yapısı ve gelişme potansiyeline rağmen, şehir merkezimizde sıkışan, lojistik imkânlar açısından sorunlar yaşayan Mobilya sektörümüzün, geniş ve nitelikli üretim alanlarına olan ihtiyacı uzun zamandır dile getirdiğimiz bir konuydu” dedi.

İzmir Ticaret Odası, Ege Bölgesi Sanayi Odası ve Torbalı Ticaret Odası tarafından projesi gerçekleştirilen Torbalı Karma ve Mobilya OSB ile 6 bin kişilik istihdam hedeflendiğini ifade eden Başkan Özgener, “OSB alanımızın büyümesiyle sektöre sunulacak katkının artmasından memnuniyet duyuyor, kentimize ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.