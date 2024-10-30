Antalya’da uyuşturucu maddeleri piyasaya sürmeye hazırlanan şüpheliler buluşma anında polis baskınıyla neye uğradığını şaşırdı. Uyuşturucu maddelerin bir bölümünün Rus salatası içerisinde gizlendiği tespit edilirken, suçüstü yakalanan şüphelilerin o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, takibe aldıkları şahısların, diğer illerden temin edilen yüklü miktardaki uyuşturucu ve uyarıcı madde yapımında kullanılan hammaddeleri kente getirdiklerini tespit etti. Araştırmalarını derinleştiren ekipler, uyuşturucu maddelerin Muratpaşa ve Konyaaltı ilçelerinde bulunan ikametlerinde depolandığı ve bu hammaddelerden de A4 sentetik kannabinoid maddesinin imal edilerek elde edilen uyuşturucu maddelerin torbacı olarak tabir edilen şahıslar aracılığı ile piyasaya sürüleceği yönünde bilgiler elde etmesi üzerine operasyon düğmesine bastı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleşen operasyonda şüpheli şahıslar buluşma anında suçüstü yakalandı. Yakalanan şahısların ikametlerinin de aralarında bulunduğu Muratpaşa, Konyaaltı, Kepez ve Alanya ilçelerinde 4 ayrı adreste yapılan operasyonda, 575 adet sentetik kannabinoid A4 maddesi (yaklaşık 3 milyon 676 bin kullanımlık), 30 bin ecstasy hap, 778 gram kokain, 738 gram fubinica, 629 gram esrar, 238 sentetik ecza hap, 5 hassas terazi, 2 tabanca, 10 adet dolu fişek, suçtan elde edildiği değerlendirilen döviz ve Türk lirası ele geçirildi.

18 şahsa adli işlem yapıldı

Operasyonlar kapsamında 3 şahıs hakkında “kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak, kullanmak” suçundan, 15 şahıs hakkında da “uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti” suçundan adli işlem yapıldı.

Rus salatasına gizlemişler

Öte yandan baskın anı güvenlik kamerasına yansıdı. Ekipler motosikletteki iki şüpheliyi yakaladığı anların yer aldığı görüntülerde, ele geçirilen bazı uyuşturucu maddelerin bir kap içerisinde Rus salatasına gizlendiği ve ekiplerin arama çalışması yaparken tespit etmesi görüntülere yansıdı.