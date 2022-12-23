Edinilen bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Güven Timleri Büro Amirliği ekipleri, Kocasinan ilçesine bağlı Fevzi Çakmak Mahallesi Nil Caddesi üzerinde şüphe üzerine Ş.İ.’yi kontrol etmek istedi. Bu sırada üzerinden çıkardığı şeffaf poşete sarılı maddeyi lisenin bahçesine attığını gören ekipler, şahsı gözaltına aldı. Okulun bahçesinde arama yapan ekipler, 12.96 gram uyuşturucu madde ele geçirdi.

Talas’ta iş güvenliği eğitimleri devam ediyor

Talas’ta iş güvenliği eğitimleri devam ediyor

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